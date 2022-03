Matthei acusó al gobierno de excluirla de mesa de trabajo por recuperación de espacios públicos

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, acusó que fue excluida de la mesa de trabajo para la Recuperación de Espacios Públicos que fue impulsada por el gobierno de Gabriel Boric, a través del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.



“Es una pena que se considere solo al municipio de Santiago y no al municipio de Providencia en la mesa para reconstruir espacios públicos”, declaró la autoridad comunal.



En dicha mesa participan el subsecretario del Interior, los ministros de Vivienda, Cultura, Economía, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la División de Organizaciones Sociales, el Gobierno Regional, la Delegación Presidencial Regional y la Municipalidad de Santiago.



Matthei sostuvo que “la verdad es que el país lo tenemos que construir entre todos, no solamente por razones políticas con algunos”.



Agregó que “los vecinos, tanto del sector de Plaza Italia como Bellavista y todo el Parque Bustamante han sufrido enormemente, y no me parece que, de alguna manera, no estén representados”.