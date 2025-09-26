Matthei anuncia que Claudio Bravo aceptó ser su ministro del Deporte si llega a La Moneda

La candidata presidencial de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei, fue la primera abanderada en participar la noche de este jueves en el programa de TVN “Candidato, llegó tu hora”.

En el espacio, la abanderada abordó diversos temas relacionados a su campaña, a su programa y a la actualidad.



Matthei anunció que el excapitán de la Roja, Claudio Bravo, aceptó ser su ministro del Deporte si ella consigue llegar a La Moneda.



“Quiero señalar que sí hemos conversado y que lo aceptaría. Claudio Bravo sería el mejor ministro. Ya me dio el sí”, respondió Matthei ante la consulta.



Reveló que también ha conversado con el reconocido pianista nacional, Roberto Bravo, y aunque descartó asumir un ministerio, sí tendría su asesoría.

POSTULACIÓN DE BACHELET A LA ONU



En cuanto a la postulación de la expresidenta, Michelle Bachelet, a l Secretaría General de la ONU, dijo que la “representación de nuestro país a nivel internacional es una atribución del Presidente de la República. Él puede decidir y tiene todas las facultades para decidir si la quiere postular o no”.



Matthei también fue confrontada a sus declaraciones de 2015 sobre el aborto. “No se puede confiar en la mujer por el solo hecho de que diga que fue violada”, señaló Matthei ese año entrevista con La Tercera. Años después, afirmó: “Siento que hay ciertas cosas que no le puedes pedir a una mujer. Tener un hijo de alguien que te violó”.



Sobre ello, aclaró: “En ambos casos yo estoy señalando que una persona, una mujer que ha sido violada y que ha quedado embarazada, ella es la que tiene que decidir si va a tener ese hijo o no, y nadie se puede meter”.



“En el primer caso, lo que yo estoy señalando es que cuando alguien dice que fue violada, que es efectivamente un delito, ese delito también debiera investigarse (…) si alguien te violó, esa persona debiera ser juzgada. Por lo tanto, ambas declaraciones son totalmente compatibles, porque yo no estoy diciendo que tenga que tener el embarazo hasta el final”, agregó.



Respecto al avance de los proyectos en materia de aborto, más allá de las tres causales, la candidata afirmó: “No retrocedería nada en lo que hay”.

JARA SOBRE CUBA

Matthei se refirió también al cambio de discurso de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, quien esta semana indicó que Cuba “claramente no es una democracia”, lo que contrasta con sus anteriores declaraciones. Al respecto, la carta opositora afirmó que su giro responde “a algo electoral”.

