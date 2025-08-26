Home Nacional "matthei arremete otra vez contra kast por pensiones: “cualquier c..."

Matthei arremete otra vez contra Kast por pensiones: “Cualquier cosa que pueda hacerles creer que está en peligro la PGU sería terrible”

Según consignó Cooperativa, la abanderada de Chile Vamos se refirió nuevamente al tema en el marco del foro “Desatar la visión país”, organizado por Icare, que se desarrolla este martes en el Centro de Eventos Metropolitan (ex-CasaPiedra).

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Mattheicriticó nuevamente la propuesta de su contendor del Partido Republicano, José Antonio Kast, que busca sustituir el préstamo de los trabajadores al Estado, que contempla la reforma de pensiones,  por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado.

En el encuentro participan todos los abanderados de las derechas, incluido Kast.

Después de indicar este lunes que es imposible financiar este punto del programa de Republicanos, Matthei abordó la importancia de la reforma previsional: “Ya se llegó a un acuerdo muy amplio, que tiene a todos los jubilados muy tranquilos, y yo creo que cualquier cosa que pueda hacerles creer que está en peligro la PGU sería terrible“.

“Por lo tanto, seguir jugando con un tema en el que nos costó 10 años llegar a un acuerdo y que finalmente se alcanzó, a mí no me parece“, subrayó, consignó Cooperativa.

“Creo que tenemos que defender la PGU, y defender también que las mujeres puedan tener mejores pensiones, y hay que ser súper responsables con las expectativas de nuestros jubilados, que harto mal lo pasan“, sostuvo.

Source Texto: La Nación/ Foto: Aton
