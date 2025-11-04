Home Nacional "matthei precisa dichos sobre el plan de búsqueda en el debate de ..."

Matthei precisa dichos sobre el Plan de Búsqueda en el debate de la Archi: “Estoy absolutamente a favor de cumplir con los DDHH”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas dijo que “en primer lugar, no dije que yo lo piense, sino que mucha gente lo piensa. Y tiene que ver con que en general hay una mala evaluación de las instituciones que están preocupadas del tema de los derechos humanos”.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, aclaró este martes, en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), sus dichos sobre una supuesta “venganza” del Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos y aseguró que está a favor de cumplir los derechos humanos.

“En primer lugar, no dije que yo lo piense, sino que mucha gente lo piensa. Y tiene que ver con que en general hay una mala evaluación de las instituciones que están preocupadas del tema de los derechos humanos”, afirmó.

Matthei añadió que “siempre he dicho que estoy absolutamente a favor de cumplir con los derechos humanos, siempre, en todas circunstancias, en Chile y en el extranjero, partamos por eso. Por lo demás, ese ha sido mi comportamiento siempre”.

“Pero yo creo que queda bastante evidente que hay varias instituciones que tienen que ver con derechos humanos, que se han politizado enormemente, que en el fondo están a cargo de una causa. Lo vimos además en el gobierno anterior. Y por lo tanto, han ido cayendo desgraciadamente en el desprestigio”, agregó.

El debate se está realizando con los 8 aspirantes de La Moneda en el Salón Fresno de la casa central de la Pontificia Universidad Católica de Chile y se emite en más de mil emisoras a nivel nacional. Es el penúltimo debate antes de las elecciones del 16 de noviembre próximo.

Los 8 candidatos presidenciales participan en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile
