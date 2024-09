Matthei sobre cifras de homicidios en Fiestas Patrias: “Estamos siendo derrotados por la delincuencia”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), apuntó a un fracaso de la estrategia del Gobierno para combatir la delincuencia, luego de que el balance de las celebraciones patrias incluyera 37 personas asesinadas. “Estamos siendo derrotados por la delincuencia”, sostuvo.



“La lucha contra la delincuencia no puede ser solamente calle segura y más calle segura. Así no llegamos a ningún lado. Hay tecnología que se ha probado que funciona”, dijo la alcaldesa durante la presentación de un sistema de cámaras para los vehículos de seguridad de la comuna.



La jefa comunal agregó que en esta materia el Gobierno “claramente no ha hecho absolutamente ningún esfuerzo. Ninguno”.



“¿Qué van a decir las autoridades? ¿Más calle segura? ¿Cuándo van a empezar a utilizar la tecnología? ¿Cómo es posible que todos nuestros autos tengan GPS, cámaras, nuestros funcionarios con cámaras corporales y que mientras tanto Carabineros no tenga nada de eso?”, reclamó.



En ese sentido dijo que el balance de los actos violentos que dejaron 37 personas muertas da cuenta de una semana “particularmente grave”, a pesar de que desde el Ejecutivo hayan catalogado esta cifra “como un fin de semana normal”, en alusión a los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá.



“Estamos siendo realmente derrotados por la delincuencia. El crecimiento de la delincuencia es gravísimo”, insistió, mencionando el caso de la persona amenazada con una ametralladora en La Florida.



“Uno se pregunta ¿Dónde están las autoridades? Me da molestia, rabia, que perdamos tantas vidas, que la gente esté tan atemorizada, cambiando su forma de vida, todo el mundo con miedo, mientras las autoridades dan por normal 37 asesinatos y lo único que parecieran ocurrírsele es más calles seguras”, sostuvo Matthei.



En cuanto a los dichos de Tohá, la jefa comunal destacó que para ella “lo importante no es si se equivocó o no, sino la cantidad de muertos, de armamento, de personas que entran por las fronteras. Yo también me he equivocado en muchas declaraciones“, dijo en referencia al comentario de la ministra del Interior.



“Es hora de que las autoridades y el presidente de la República presidan esta lucha. Estamos en el momento justo. Si nos demoramos más, el crimen organizado se va a tomar totalmente en nuestro país.”, dijo la alcaldesa.



“Más que una declaración, lo que yo pido son acciones, acciones concretas y basta ya de estos planes de calles seguras que realmente son un hazmerreír”, subrayó.



El Plan “Calles Sin Violencia”, insistió, “estaba destinado al fracaso, eso es una broma. Para cualquier persona que sabe un poco de seguridad ciudadana y del tipo de crímenes que estamos teniendo, fue un chiste desde un principio”.