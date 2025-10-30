Home Vanguardia "megadeth confirma show en chile para su gira de despedida: fecha,..."

Megadeth confirma show en Chile para su gira de despedida: Fecha, horario y venta de entradas

La banda realizará el próximo año un último concierto en nuestro país, en el marco de su gira “This Was Our Life”, con la cual se despedirán de los escenarios.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

El legendario grupo de thrash metal, Megadeth, confirmó su regreso a nuestro país para el próximo año, para despedirse del público chileno con una última presentación

La banda, liderada por Dave Mustaine, visitará tierras nacionales en el marco de su gira internacional “This Was Our Life”, con la cual dirán adiós a los escenarios después de 40 años. 

El concierto en Chile está programado para el martes 5 de mayo del 2026, en el Movistar Arena.

Venta de entradas

En cuanto a las entradas, habrá una “Preventa Fans” este domingo 2 de noviembre, a las 10:00 horas, hasta las 23:59 del lunes 3 de noviembre.

Luego, la venta general se realizará a partir de las 10:00 horas del martes 4 de noviembre.

Los boletos se podrán adquirir mediante Puntoticket, y los precios van desde los $56.350, en tribuna, hasta los $148.350 pesos en platea baja.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Exconcejal Neme denunció por agresión a Harold Mayne-N...

Según el relato de Antonio Neme, el altercado se produjo luego de que él comenzara a insultar al aspirante a La Moneda, por disputas que se remontarían a casi tres décadas.

Leer mas
Nacional

Capturada en Lima: Prisión preventiva en ausencia de m...

La imputada, quien fue detenida en Lima, se encontraba con alerta roja de Interpol por su activa participación en este delito y además contaba con una orden de detención pendiente por el delito de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas y municiones en causa que ya fue acusada por parte de la Fiscalía.

Leer mas
Nacional

Barricadas incendiarias en inicio del desalojo de la t...

Los afectados son unas 100 familias que se instalaron en tres parcelas, compuestas en su mayoría por haitianos, venezolanos, colombianos, peruanos, bolivianos y ecuatorianos. Entre los habitantes se cuentan 82 menores, por quienes el municipio solicitaba postergar el desalojo.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/