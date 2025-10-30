Megadeth confirma show en Chile para su gira de despedida: Fecha, horario y venta de entradas

El legendario grupo de thrash metal, Megadeth, confirmó su regreso a nuestro país para el próximo año, para despedirse del público chileno con una última presentación.

La banda, liderada por Dave Mustaine, visitará tierras nacionales en el marco de su gira internacional “This Was Our Life”, con la cual dirán adiós a los escenarios después de 40 años.

El concierto en Chile está programado para el martes 5 de mayo del 2026, en el Movistar Arena.

Venta de entradas

En cuanto a las entradas, habrá una “Preventa Fans” este domingo 2 de noviembre, a las 10:00 horas, hasta las 23:59 del lunes 3 de noviembre.

Luego, la venta general se realizará a partir de las 10:00 horas del martes 4 de noviembre.

Los boletos se podrán adquirir mediante Puntoticket, y los precios van desde los $56.350, en tribuna, hasta los $148.350 pesos en platea baja.