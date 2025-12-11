Home Vanguardia "meghan markle retomó contacto con su padre luego de amputación de..."

Meghan Markle retomó contacto con su padre luego de amputación de parte de su pierna en Filipinas

Un vocero de Markle confirmó que la duquesa de Sussex escribió una carta a su padre, Thomas Markle, tras la emergencia médica que provocó la amputación de parte de su pierna izquierda.

Meghan Markle retomó contacto con su padre luego de amputación de parte de su pierna en Filipinas

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, retomó el contacto con su padre tras años distanciados, después del problema de salud que sufrió su progenitor en Filipinas, que provocó la amputación de parte de su pierna izquierda.

La semana pasada se reveló que el hombre, de 81 años, tuvo que someterse a una amputación de urgencia, producto de un grave coágulo sanguíneo que le cortó la circulación

Ahora, y en diálogo con AFP, un portavoz de la esposa del príncipe Harry confirmó que Markle escribió una carta a su padre luego de esta emergencia médica. 

“Gracias al apoyo de contactos fiables y dignos de confianza, su correspondencia está ahora en sus manos, a salvo”, señaló el vocero. 

Además, aseguró que fue “extremadamente difícil para la duquesa ponerse en contacto con su padre en privado, a pesar de sus esfuerzos en los últimos días”, a raíz de la presencia de una periodista que seguía a Thomas Markle.

El distanciamiento de Meghan y su padre

Previamente, el medio británico Daily Mail, que reveló la hospitalización de Markle, publicó en su edición dominical una entrevista con Thomas, donde afirmaba que quería “reconciliarse” con su hija. 

“Nunca he dejado de quererla. No quiero morir sin haber vuelto a conectar con Meghan. Quiero conocer a mis nietos. También estaría bien conocer a su marido”, sostuvo. 

El quiebre entre Meghan y su padre se produjo antes de su matrimonio en 2018, debido a que Thomas posó en su momento para fotos de paparazzi a cambio de dinero, lo cual causó molestia en la pareja.

De acuerdo a la prensa británica, Thomas Markle vivía en México, pero actualmente reside en Filipinas. En tanto, y producto del distanciamiento, nunca ha conocido a sus nietos Archie y Lilibet, de 6 y 4 años respectivamente.

Source Texto: La Nación/Foto: X
