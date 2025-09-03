Menor de 2 años es baleado en la cabeza por su padre en medio de una discusión familiar en Temuco: está en riesgo vital

Un niño de dos años fue herido de bala en la cabeza por su padre este martes tras una discusión con la madre en Temuco. El menor se encuentra en riesgo vital en el hospital de la ciudad.

Según la Fiscalía Local, en base al testimonio entregado por la madre de la víctima, el disparo ocurrió durante una disputa entre los adultos.

“Es una pareja joven que tenían un hijo en común, aparentemente hubo una discusión provocada por el sujeto. Fue en ese momento donde al interior del domicilio desenfundó un arma de fuego, aparentemente un revólver, hay peritajes que también están pendientes y habría disparado en contra del niño”, señaló el fiscal Luis Arroyo, recogió Emol.

El persecutor precisó que “según la información que existe hasta el momento habría disparado directamente contra el niño. La intención siempre fue esa”. Posteriormente, el menor fue trasladado hasta el hospital de Temuco, donde permanece en estado crítico: “Hay un proyectil que todavía está alojado también en su cabeza”, agregó Arroyo.

En paralelo, el padre de la víctima escapó del lugar en una motocicleta, pero fue detenido por Carabineros minutos después. Al ser interceptado, intimidó a los funcionarios con el arma, que fue incautada.

El sujeto pasará a control de detención este miércoles a las 10:00 horas y será formalizado por parricidio frustrado. La Fiscalía encargó el caso al OS9 de Carabineros para las diligencias investigativas.