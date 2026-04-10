Presidente de la Confederación de Dueños de Camiones ante alzas del diésel: “Nosotros no queremos un paro”

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), Juan Araya, aseguró que desde el gremio “no queremos un paro” ante el alza en el precio del combustible. Apuntó a que “hay que usar un poco la cabeza en este tema”.



“Hay sectores de nosotros que son más rápidos y violentos que quieren hacer un paro de verdad, nosotros no queremos un paro. Eso significa bloquear carreteras, que lleguen carabineros y haya enfrentamientos”, aseguró Araya en entrevista con Radio Agricultura.



Sus declaraciones se dan luego de que se emitiera un comunicado acusando que los generadores de carga no están transparentando sus tarifas y costos. Esto a raíz de las alzas de un 61% que ha tenido el valor del diésel.



Por lo mismo, la CNDC emplazó a los gremios empresariales y al Estado para que, de no variar su conducta, los transportistas “no seguirán prestando sus servicios”.



“Hay que usar un poco la cabeza, ser más inteligente en este tema. No queremos caos, queremos que se use la inteligencia y la mente, el diálogo”, afirmó el presidente de los camioneros.



“El Presidente, desde el primer minuto en que llegó a La Moneda, dijo que tenemos que dialogar. Que él hable con nosotros, que nos llamen. El diálogo sigue abierto, no queremos que venga llegando el gobierno y hacerle un paro”, aseguró el líder de la CNDC.



“Nos pillaron descolocados, la gente lo único que quiere es que nos paguen la tarifa que corresponde”, finalizó Araya.