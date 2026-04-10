Qué hacer en Santiago: dónde probar las famosas pastas en rueda de queso

Si eres fanático de la pasta y te gusta probar experiencias distintas, en la Región Metropolitana hay una tendencia que se ha vuelto cada vez más popular, las pastas preparadas en una rueda de queso, donde el calor hace que el queso se funda y se mezcle con los fideos en el momento.

Desde opciones al paso hasta restaurantes más elaborados, aquí tienes una ruta para descubrir dónde probar las pastas en rueda de queso y saber qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: pastas al paso y propuestas creativas en rueda de queso

Más Quesso

Dirección: Victoria Subercaseaux 7, Santiago, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres probar algo distinto, Más Quesso es una picada imperdible en Barrio Lastarria. Su especialidad es la pasta alla ruota, donde los tagliatelle frescos se terminan dentro de una gran rueda de queso Grana Padano, logrando una textura cremosa y un sabor intenso en cada bocado.

El proceso se realiza en el momento, frente a los clientes, lo que hace de la experiencia algo llamativo y único. Además, puedes personalizar tu plato con salsas como pesto, arrabiata, alfredo o boloñesa. Ideal para disfrutar al paso, ya sea en su terraza o frente al cerro Santa Lucía.

Pastas GP

Dirección: Portugal 927, Santiago, Región Metropolitana.

Si quieres seguir explorando las famosas pastas en rueda de queso, Pastas GP es otro imperdible que destaca por su propuesta original y contundente.

Aquí la experiencia también gira en torno a la pasta fresca que se termina en una gran rueda de queso Grana Padano, logrando ese sabor cremoso tan característico. Pero lo que realmente marca la diferencia es que el plato donde se sirve también se come, ya que está hecho de masa.

En su carta encuentras opciones como el fettucho 4 quesos a la rueda, cacio e pepe, pesto o boloñesa, además de combinaciones más contundentes. También hay alternativas como gnocchis al horno, ideales para quienes buscan algo más tradicional pero igual de sabroso.

Qué hacer en Santiago: experiencias italianas elaboradas con show en la mesa

Bella Ciao

Dirección: Condell 1052, 7501294 Providencia, Región Metropolitana.

Este restaurante italiano se ha vuelto viral por su pasta a la ruota, donde los fettuccine se mezclan y terminan directamente en una rueda de queso frente a los comensales, logrando una textura ultra cremosa y llena de sabor. Todo el proceso es parte del espectáculo, con una preparación que se realiza en el momento y que destaca por su presentación.

Además de su plato estrella, también ofrecen otras opciones de cocina italiana como ravioles, sorrentinos y preparaciones al cartoccio, con combinaciones que incluyen pollo, lomito o mariscos. Una propuesta ideal para quienes buscan una experiencia más elaborada y auténtica en torno a la pasta.

La Fabbrica

Dirección: Av. Ossa 123, La Reina, Mall Plaza Egaña, Región Metropolitana.

Dirección: El Rodeo 12850, local 76, Lo Barnechea, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago, este restaurante combina pasta, pizza y hasta música en vivo. Aquí encontrarás pastas frescas, risottos y recetas italianas tradicionales elaboradas con ingredientes de calidad, muchos de ellos importados directamente desde Italia .

En cuanto a la famosa pasta en rueda de queso, es importante consultar o reservar con anticipación, ya que suele depender del servicio o de la disponibilidad del día.

Más que una picada al paso, La Fabbrica es ideal si buscas una experiencia más completa, platos bien logrados, ambiente acogedor y una salida para disfrutar con calma.