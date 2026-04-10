Rector de la UACh se disculpa con Republicanos por tildarlos de “estúpidos” en 2021: “Como personas erramos”

El rector de la Universidad Austral de Chile (UACh), Egon Montecinos, ofreció disculpas al Partido Republicano, tras unas polémicas declaraciones que emitió en 2021.

Los dichos se viralizaron esta semana, luego de la agresión que sufrió en la UACh la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

Los dichos del 2021

En concreto, en septiembre de 2021, y a través del podcast “La crisis del encierro”, Montecinos tildó a los militantes de la tienda como “estúpidos”. Además, dijo que “ojalá se caiga su lista” parlamentaria.

El presidente del Partido, Arturo Squella, reaccionó al video viral y señaló: “No hay mucha diferencia entre los dichos del rector y la violencia de estudiantes”.

“Con este antecedente se debe investigar si el rector sabía de la convocatoria, previa a la agresión, y si hay otras personas involucradas en la encerrona a la ministra”, sostuvo.

Las disculpas del rector

Este viernes, en diálogo con Radio Duna, Montecinos manifestó que “cuando ayer salió ese video, yo inmediatamente tomé una decisión personal, no como rector (…). Redacté una carta y se la envié a la directiva regional del Partido Republicano”.

“Se la envié al diputado republicano de esta región, Leandro Kunstmann, que él es alumni de la universidad y se la envié al consejero regional del Partido Republicano”, añadió.

“Hoy día yo ofrecí unas disculpas y, efectivamente, yo no sigo pensando lo mismo, pues. Eso fue hace cinco o seis años atrás (…). Hemos tenido hechos que hoy día ameritan que las personas que ejercemos cargos públicos podamos contribuir a una mejor convivencia. Yo trabajo con gente que piensa distinto”, expresó.

Por su parte, la carta fue revelada por el medio The Clinic. El rector indicó: “Me dirijo a ustedes en mi calidad de persona, como hijo de esta tierra, servidor público y defensor de la democracia”.

Sobre sus dichos, enfatizó que corresponden “a un video en donde hago referencia al Partido Republicano con conceptos que no se condicen con mis convicciones y conducta personal, el cual se dio en un contexto electoral el año 2021”.

“El motivo de esta carta no es explicar el contexto y contenido de mis dichos, sino ofrecer una sincera disculpa a ustedes”, subrayó.

También, remarcó que “es posible que esto no sea satisfactorio para ustedes”. No obstante, agregó: “Estoy convencido que el espíritu de reconocer cuando me equivoco, ofrecer las disculpas cuando el caso lo amerita, pueden contribuir a cuidar y fortalecer la convivencia social y la vida en comunidad”.

“Espero sinceramente que estas palabras sean tomadas por ustedes, con la única motivación de reconocer cuando como personas erramos, o nos equivocamos al emitir juicios sobre personas, u organizaciones que tienen como misión legítima canalizar demandas y aspiraciones de la sociedad”, cerró.