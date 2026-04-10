Qué hacer en Santiago: descubre los lugares donde puedes comer la comida más picante en la capital

El picante se vive de distintas formas en la capital, con propuestas que van desde hamburguesas intensas hasta preparaciones tradicionales de la cocina internacional. Sabores que llegan desde México, Corea y otras partes del mundo se mezclan en una ruta gastronómica pensada para quienes disfrutan de ese toque ardiente.

Ya sea con salsas extremas o recetas llenas de especias, hay opciones para todos los niveles de tolerancia. Si quieres atreverte a probar algo distinto, aquí te contamos algunas tiendas de comida picante para que sepas qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: hamburguesas y sabores mexicanos llenos de sabor y picante

Oklahoma Burgers & Ribs

Dirección: Av. Carrascal 4576, Quinta Normal, Región Metropolitana.

Si eres fanático del picante, Oklahoma Burgers & Ribs tiene uno de los desafíos más intensos de la capital. Se trata de su famosa hamburguesa “infierno del oeste”, considerada por el propio local como una de las más picantes de Santiago.

La preparación combina doble smash burger, queso cheddar, cebolla caramelizada y una salsa de jalapeño junto a una salsa Pepper X, conocida por su nivel extremo de picor. El desafío es comérsela en un minuto y quienes lo logran pueden ganar una cena para cuatro personas, convirtiendo la experiencia en un panorama ideal.

Además, el local se ha posicionado en rankings como The Top Burger, destacando por su propuesta enfocada en hamburguesas intensas y sabores contundentes.

@oklahomaburgersandribs Ven por tu infierno del oeste🔥y estarás participando por una cena para 4 personas en nuestro local . Para ganar deberás : ☑️comer la hamburguesa en máximo 1 minuto. ☑️no beber líquidos hasta un minuto después de haber terminado tu hamburguesa . Valor del concurso 7.666 Te esperamos 🌶️🔥🤠 ♬ sonido original – Oklahoma Burgers & Ribs

Mexicana Restorán

Dirección: Seminario 621, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres probar un picante más tradicional y lleno de sabor, Mexicana Restorán es otro de los imperdibles en esta ruta. Este local destaca por ofrecer preparaciones típicas de la gastronomía mexicana, donde el ají y las salsas son protagonistas.

En su carta encontrarás opciones como los chilaquiles con salsa verde, además de tostadas con camarón o pulpo adobado en guajillo, y platos que incorporan chipotle. También destacan preparaciones como la sopa de tortillas, o los ajíes rellenos.

@mexicanarestoran ¡Ojito gente! 👀 No somos “LA MEXICANA”, ni “EL MEXICANA”, ni mucho menos “LE MEXICANA”… ¡Somos MEXICANA RESTORÁN 🌮🌯 Con sazón del bueno, variedad de platos que apapachan el alma y un ambiente que te hace decir: ¡Qué chido está esto! 😍 ¡No te confundas, que aquí servimos puro sabor machín! 🌮🌯💪 #restaurantemexicano #barrioitalia #comidamexicana ♬ Passionate Latin Acoustic BGM(1267546) – 2strings

Qué hacer en Santiago: dónde comer la comida coreana más picante en la capital

Chicken Story/ Mr Hans Chicken

Dirección: Sta. Magdalena 163, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago, los locales de pollo coreano son una parada que necesitas visitar.

Este lugar se especializa en el clásico pollo frito al estilo coreano, conocido por su textura crujiente y sus salsas intensas que combinan dulce, salado y picante. Pero hay una opción que destaca por sobre el resto, el pollo frito TNT.

Se trata de trutros de ala bañados en una salsa extremadamente picante, pensada para quienes realmente disfrutan de sabores intensos. Este plato suele servirse acompañado de nabos encurtidos.

Además, en estos locales puedes encontrar versiones más suaves como pollo agridulce o con soya, lo que permite ir probando distintos niveles de picante.

Koychi

Dirección: José Manuel Infante 1373, Providencia, Región Metropolitana

Si quieres combinar picante con una experiencia distinta, Koychi es una de las opciones más completas. Esta cadena, considerada la primera de comida coreana en Chile, no solo destaca por sus sabores intensos, sino también por su propuesta que mezcla gastronomía y cultura.

Dentro de su carta, el picante tiene un rol importante, con platos como el buldak, conocido por su salsa intensa, o preparaciones como el tteokbokki y el rapokki, que combinan dulzor y un picor típico de la cocina coreana.

Pero si buscas algo más extremo, también hay opciones de pollo frito con salsas “súper picantes”, ideales para quienes quieren llevar el nivel al límite, al estilo del clásico pollo coreano.