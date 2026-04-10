Ministra Steinert encabeza operativo migratorio de Carabineros y PDI en La Vega

Con la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, a la cabeza, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros llevó a cabo un operativo de control migratorio este viernes en la Vega Central.



Eduardo Cerna, director general de la PDI, explicó que el trabajo conjunto con la policía uniformada apunta a una focalización estratégica en áreas específicas. Esta labor se define mediante el desplazamiento a zonas y horas determinadas, una metodología que se replicará en distintas partes de Santiago y el resto del país.



“(El objetivo) Es mantener un control constante, tratando de identificar, enrolar y establecer quiénes son los extranjeros irregulares que tenemos en Chile”, precisó Cerna.



Destacó que aumentar los controles migratorios es uno de los siete desafíos institucionales. Esto alineándose con las políticas de seguridad pública que estableció el ministerio.



Respecto a la dotación, este viernes se destinaron 75 funcionarios para labores focalizadas. El despliegue se extiende en otros horarios y jornadas dependiendo del contexto.



La ministra Steinert valoró el éxito de los operativos realizados en el inicio de la actual administración. Detalló que, en una primera instancia, hubo 2.905 detenidos que pasaron a sus respectivos controles de detención.



Posteriormente, entre el 19 y el 27 de marzo, se registró otro operativo con más de 3.000 detenidos. De los cuales ocho se encontraban prófugos por el delito de homicidio.



En esta jornada, el trabajo conjunto se centró específicamente en el control migratorio.



“El sentido de esto es poder enfrentar lo que es el crimen organizado (…) es ver qué personas extranjeras se encuentran, cómo ingresaron, quiénes son realmente. Y después seguir los caminos en atención a lo que nos señala nuestra legislación”, aseguró Steinert.



Agregó que “si es que efectivamente tenemos una persona que se encuentra con orden de detención, irá a los tribunales de justicia. Si tenemos una persona que se encuentra de manera irregular, sigue Policía de Investigaciones con los actos administrativos que corresponden”, concluyó.



En el operativo se fiscalizaron a más de 100 personas. 30 de ellas fueron trasladadas a la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional (Jenamig) para denunciar infracciones a la ley de migraciones.