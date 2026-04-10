Mantienen prisión preventiva para hijo de Julia Chuñil, acusado de parricidio y otros delitos

El Juzgado de Garantía de Los Lagos mantuvo este viernes en prisión preventiva a Javier Troncoso. Dejó en libertad a Jeannette Troncoso y Pablo San Martín, todos hijos de Julia Chuñil, quien desapareció desde su propiedad en noviembre de 2024.



Según consignó Emol, Javier Troncoso es indicado por la Fiscalía como autor de los delitos de parricidio, robo con violencia e intimidación frustrado, maltrato relevante y trato degradante e inhumación ilegal. Continuará privado de libertad mientras se desarrolla el proceso judicial que indaga el crimen de su madre.



Jeannette Troncoso y Pablo San Martín, que hasta hoy estaban bajo arresto domiciliario total, quedaron sin medidas cautelares.

Según señaló el magistrado, ambos son encubridores del delito de parricidio y no autores, como señala la Fiscalía. Al ser hermanos del imputado en calidad de autor, la ley los exime de responsabilidad penal.

La fiscal Tatiana Esquivel y la abogada Daniela Ávila, durante la audiencia, revelaron el hallazgo de una bolsa con 60 restos óseos humanos en el terreno donde se ubica la casa de Julia Chuñil.



Este material, crucial para el esclarecimiento del crimen, se encuentra siendo periciado en la Universidad Austral para su identificación.



Los hechos investigados corresponden a la muerte de Julia Chuñil Catricura, ocurrida la noche del 8 de noviembre de 2024 en el sector rural de Huichaco, comuna de Máfil, así como a los actos posteriores de ocultamiento de su cuerpo y otras conductas delictivas por las que los imputados se encuentran formalizados en esta causa.

En este caso también está imputado un exyerno de Julia Chuñil por el delito de homicidio calificado, quien permanece sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

