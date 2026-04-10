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Fiscalía informa hallazgo de osamenta humana en terreno donde vivía Julia Chuñil

Según consignó Emol, la fiscal jefe en Los Ríos, Tatiana Esquivel, dijo que “la muestra ósea analizada presenta un 100% de correspondencia con ADN humano, sin mezcla relevante con otras especies”. La declaración la hizo durante la audiencia de revisión de medidas cautelares a los hijos de Chuñil.

Patricia Schüller Gamboa
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Fiscalía informa hallazgo de osamenta humana en terreno donde vivía Julia Chuñil

La Fiscalía Regional de Los Ríos informó este viernes que se halló una osamenta humana a 50 metros de la casa de Julia Chuñil. Esto en el sector Huichaco de la comuna de Máfil.

Según consignó Emol, la fiscal jefe en Los Ríos, Tatiana Esquivel, dijo que “la muestra ósea analizada presenta un 100% de correspondencia con ADN humano, sin mezcla relevante con otras especies”. La declaración la hizo durante la audiencia de revisión de medidas cautelares a los hijos de Chuñil.

Estas osamentas serán sometidas a un peritaje de ADN para determinar la identidad del cuerpo.

Desarrollo

Source Texto: La Nación/Aton/ Foto: Aton (Referencial)
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