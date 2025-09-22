Metro de Santiago normaliza servicio en Línea 1 tras una hora: cientos de personas quedaron varadas

Metro de Santiago normalizó este lunes, tras una hora de suspensión, el servicio en la Línea 1, en uno de los principales tramos de la red.

Desde las 06:30 horas, el tren presentó problemas que generaron el cierre de las estaciones Unión Latinoamericana, República, Los Héroes y La Moneda.

Según consignó 24Horas, al ser estaciones céntricas y de conexión, cientos de personas quedaron varadas y debieron incluso caminar varias cuadras para retomar sus recorridos.

Pasajeras y pasajeros del Metro, junto a lamentar la situación, criticaron la falta de información al momento de la emergencia.

Metro de Santiago indicó que de momento no hay informado qué provocó las complicaciones.

Posteriormente, el tren subterráneo informó en su cuenta de X que no estaba disponible la combinación en estación Los Héroes, entre la Línea 1 y Línea 2.

Al mismo tiempo, la Línea 2 funciona pero con retrasos respecto a su frecuencia habitual.