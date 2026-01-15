“Mi ángel”: El sentido mensaje de pareja de Andrés Caniulef

Freddy Pérez, pareja del periodista Andrés Caniulef, compartió un emotivo mensaje tras su repentino fallecimiento, ocurrido el pasado 9 de enero.

A través de una cuenta de Instagram, creada para compartir recuerdos junto al comunicador, Pérez publicó una fotografía de los inicios de su relación en 2022. En el mensaje escribió: “Tu, ‘el famoso’, bromeabas con decirme que yo solo te buscaba por tu fama. Yo, cosa que no esperabas, repliqué diciendo que ‘solo te buscaba por los papeles'”.

En otra parte del texto, el venezolano destacó el aprendizaje y el amor compartido: “Me enseñaste tanto, me quisiste tanto que constantemente te preguntabas cómo seríamos cuando tuviésemos 80 años. El día que hablamos de casarnos sonreíste y tus ojos se iluminaron”.

Asimismo, reveló que el día del fallecimiento de Andrés Caniulef coincidió con su aniversario número cuatro como pareja. “Ya no estaremos juntos físicamente, pero te llevare siempre en mi corazón y en él, sentiré ese amor tan grande que me demostraste hasta el último instante”, expresó.

Además, Freddy Pérez publicó una imagen conmemorativa del periodista, en la que lo define como “mi ángel”.