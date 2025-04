Michelle Obama habla por primera vez sobre los rumores de su supuesto divorcio

La exprimera dama de EEUU, Michelle Obama, se sinceró durante su reciente participación en el podcast “Work in Progress”, y se refirió a los rumores acerca de su supuesto divorcio con Barack Obama.

Michelle se pronunció por primera vez en torno a estas especulaciones, y también reflexionó sobre su vida actual, con sus dos hijas adultas y con el expresidente Obama alejado de la Casa Blanca.

“Es la primera vez en mi vida que yo misma tomo todas mis decisiones”, declaró, de acuerdo a lo consignado por El País.

En la misma línea, añadió: “También da un poco de miedo porque, como madre y persona ocupada, siempre he tenido la excusa de otra persona. ¿Por qué no he hecho esto? ¿Por qué no he ido? ‘Es que tengo que asegurarme de que las niñas están bien’, o ‘es que mi marido es el presidente, así que no puedo’”.

“Como mujer, creo que si soy honesta conmigo misma, podría haber tomado muchas de estas decisiones hace años, pero no me di esa libertad (…). Ahora eso se acabó. Así que ahora tengo que revisar mi calendario, lo cual hice este año, que fue un gran ejemplo de mí misma”, sostuvo.

Posteriormente, hizo referencia a los rumores de su divorcio con el exmandatario, información que comenzó a circular después de que ella no acompañara al otrora jefe de Estado a algunos eventos, como la segunda toma de posesión de Donald Trump o el funeral de Jimmy Carter.

“Elegí hacer lo que era mejor para mí, no lo que tenía que hacer, no lo que creía que los demás querían que hiciera. Y entre tú y yo fue una prueba importante para mí como mujer, como persona independiente, porque como tantas otras mujeres y tantas otras personas, me muevo desde la culpa. ¿Qué debo hacer? ¿Es lo mejor para todos? Porque es más fácil decir: he hecho esto porque debía hacerlo”, planteó.

A la vez, señaló que “lo interesante es que, cuando digo que no, en general la gente me dice que lo entiende. Y esa es la cuestión: como mujeres, creo que luchamos, con decepcionar a la gente. Tanto es así que este año la gente ni siquiera podía imaginar que yo estaba tomando una decisión por mí misma, y tuvieron que decir que mi esposo y yo nos divorciamos”.

“Siento que es hora de tomar decisiones de chica mayor sobre mi vida, de poseerla al completo, ¿sabes? Porque si no, ¿a qué estoy esperando? ¿Cómo voy a pasar mis próximos 20 años?”, enfatizó.

Además, manifestó que “es hora de empezar a hacerme esas preguntas: ¿Qué quiero? ¿Qué quiero de verdad en mi día a día? ¿Ha cambiado? ¿Con quién quiero comer, cuánto tiempo quiero quedarme en un sitio? ¿Quiero viajar? Si me llama una amiga y dice, ‘¡Vámonos!, ahora puedo decirle que sí, o que no” .