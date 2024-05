Minagri facilitará imágenes satelitales a Brasil, Uruguay y Argentina para constatar daños causados por inundaciones

Tras las severas inundaciones que afectan a Brasil, Argentina y Uruguay y en respuesta al llamado que realizó la plataforma de las Naciones Unidas ONU-SPIDER, el Ministerio de Agricultura iniciará un trabajo de colaboración con los gobiernos de estos tres países. El anuncio lo realizó este miércoles la ministra (s) de Agricultura, Ignacia Fernández, junto a la directora ejecutiva del Centro de Información de Recursos Naturales (Ciren), Katherine Araya, el instituto tecnológico dependiente del Minagri que liderará esta cooperación.

La ayuda consistirá en la activación del chárter internacional, un conjunto de imágenes satelitales entregadas por distintas agencias, que permiten cuantificar los daños producidos por catástrofes naturales y mejorar así la toma de decisiones por parte de las autoridades en beneficio de la población. Este sistema ya se aplicó en nuestro país para determinar los daños que generaron los incendios en la región de Valparaíso y las inundaciones que se produjeron en la zona centro-sur, durante junio y agosto del año pasado.

“Chile ha sido afectado en reiteradas ocasiones por desastres y emergencias que han tenido un impacto importante en la agricultura. En todas estas ocasiones hemos contado con la colaboración de ONU-SPIDER en el procesamiento de información satelital y en este momento nuestro deber es colaborar y ponernos al servicio de otros países que están necesitándonos”, enfatizó la ministra (s) Fernández.

El encargado de gestionar esta cooperación con Ciren fue Juan Carlos Villagrán, oficial de Programas de ONU-SPIDER y jefe de la Oficina de esta plataforma en Bonn, Alemania. El profesional explicó que “se hace necesario contar con bastantes personas que puedan apoyar en el procesamiento de estas imágenes. En el terremoto del 2010 de Chile, por ejemplo, habían más de 400 imágenes en diez días”. Y relevó, en particular, la necesidad de Uruguay de contar con esta ayuda, debido a que es un país que “no está habituado a desastres de este tipo y que no cuenta con equipos preparados para gestionar el chárter”. Agregó además que Ciren, ha recopilado experiencia en caso de inundaciones, incendios forestales y erupciones volcánicas por más de una década, “lo que le permitirá elaborar los mapas a Uruguay lo más pronto posible para que lo use el Sistema Nacional de Emergencia”.

El Centro de Información de Recursos Naturales cuenta con tres de los seis profesionales que se han preparado en Chile para analizar imágenes satelitales. Los expertos sumarán esta tarea al monitoreo que el instituto está realizando a causa de la situación climática que afecta a Chile actualmente y que se realiza en coordinación con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Al respecto, la directora ejecutiva de Ciren, Katherine Araya, precisó que “para nosotros es primordial destacar que, así como colaboramos de manera internacional, también estamos muy preocupados de lo que está pasando en estos momentos en Chile con las lluvias. En Ciren, tenemos tres profesionales capacitados para poder administrar nuestros chárter. Estamos atentos y es por eso que nos encontramos trabajando y a disposición de Senapred para los requerimientos que vayan surgiendo”.