Ministra Orellana: “Valoramos el fallo en contra de Martín Pradenas”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a la lectura de sentencia de Martín Pradenas Dürr, quien fue condenado este viernes a 20 años de presidio mayor en su grado mínimo tras ser declarado culpable de siete delitos sexuales cometidos en contra de seis víctimas, entre ellos el caso de la joven universitaria Antonia Barra, quien se suicidó en 2019.



La secretaria de Estado expresó que “valoramos el fallo en contra de Martín Pradenas por los delitos cometidos no solo en contra de A.B., sino también otros cuatro delitos por abusos sexuales a mayores de 18 años y un delito a menor de edad, y además dos delitos de violación”.



Asimismo, añadió que comprenden la frustración de la familia de Antonia Orellana, debido a que la condena que solicitaba el Ministerio Público llegaba hasta los 41 años de presidio.



Sin embargo, la ministra destacó que “el gran valor de esta sentencia tiene que ver con que los jueces y de que el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco considerar la necesidad de juzgar con perspectiva de género, lo que significa no desequilibrar la balanza hacia el acusado”.



La ministra Orellana subrayó que “las agresiones sexuales y la violencia no son nunca responsabilidad de las víctimas, sino de quienes las cometen”.



Añadió que “nunca más las víctimas, como ocurrió con Antonia, vayan a sentir que van a tener que dar cuenta de toda su vida y probar si son una buena o mala víctima”. La titular de cartera, además, aclaró que las penas por delitos sexuales, cuando se abordan con perspectiva de género, son altas.



“El foco del Ministerio está en poder mejorar el proceso y darle garantías a las víctimas de que no van a ser ellas las juzgadas”, cerró.