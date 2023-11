Ministra Tohá confirmó que exsubsecretario Ubilla  ha sostenido reuniones con Monsalve por seguridad

La ministra del Interior, Carolina Tohá, tras intervenir en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados abordó la polémica por la inasistencia de exautoridades del Ministerio del Interior a la situación hecha por La Moneda, para analizar la crisis de seguridad en el país.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, había criticado que “si nos piden diálogo, pero al mismo tiempo no vienen a dialogar, no vamos a avanzar”.

El exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, llamó a la ministra a informarse, recogió T13.

“Ministra, infórmese. Estamos trabajando con el subsecretario Monsalve en esta agenda reservada de seguridad. Lo único que le digo es que no use la agenda de seguridad como un show político”, remarcó.

Al respecto, la ministra Tohá afirmó que “el subsecretario Ubilla tiene razón” y que “ha habido muchas reuniones, muchos contactos, y particularmente una instancia de trabajo con la Subsecretaría. Pero el día viernes, cuando la Subsecretaría los invitó a constituirse con motivo de estos últimos hechos, no concurrieron”.

La secretaria de Estado agregó que “son en espacios de trabajo con exautoridades, que se han reunido anteriormente, y en estas ocasiones, cuando se les citó, no concurrieron. No sabemos por qué. No quiero entrar en ese detalle, pero sí, plantearon distintas explicaciones en ambas reuniones“.

En relación a la eventual Acusación Constitucional en su contra y las críticas de la derecha a su gestión, sostuvo que “hay un afán en el parlamento de polemizar en cosas que no nos sirven en lo más mínimo para enfrentar los temas de seguridad“.

“Al parlamento se han traído proyectos de ley, se han destinado recursos, se han hecho conversaciones con Venezuela, se han hecho conversaciones con Bolivia. La actitud del Gobierno de Chile en materia de expulsiones está en los hechos”, indicó.

“Haría una invitación a todos los actores que les importa realmente la seguridad, a sentarnos a trabajar y hacer propuestas que sirvan y no polémicas estériles que generan una polvareda y a la ciudadanía le causan una sensación enorme de desprotección”, cerró.