Ministra Vivanco: “El Estado de derecho está en jaque” debido a la criminalidad

La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió al incremento de los homicidios y los hechos de violencia en el país, manifestando su preocupación por una situación que calificó de “gravísima”.



“Estas situaciones son gravísimas, y nos afectan a todos, porque ya no solamente se trata de temas que atentan contra la propiedad de las personas, sino directamente contra la vida. Aumenta la sensación de inseguridad, de angustia y por supuesto, es una sensación extremadamente injusta el tener que cuidar la vida o correr riesgo de ella cuando se sale a la calle o se trata de llegar al trabajo”, sostuvo la vocera del máximo tribunal del país.



De acuerdo a Vivanco, desde el Poder Judicial creen que “se está haciendo un trabajo intenso (por parte de las autoridades), pero quizás hay elementos que aún faltan”.



También deslizó que hace cerca de un mes, se sostuvo una reunión con el Ministerio de Justicia, “y nos han avisado que esta semana nos harían una propuesta participativa para que podamos hacer una mesa o algún tipo de reunión, ya con más temas directamente a tratar en combinación con el Poder Judicial y estos dos ministerios, cosa que a nosotros nos parece muy positiva (…) así que esperamos tenerles muy pronto noticias en esta materia”.



“Yo no soy de la idea que hacer mesas de diálogo o comisiones o comités signifique dejar el asunto en ‘veremos’ eternamente. Yo creo que no es ese el propósito, sino que por el contrario buscar soluciones en que podamos dialogar, desde la visión de cada uno de los órganos”, puntualizó.



Luego, recordó que “el Poder Judicial, desgraciadamente, está al final de la línea y no podemos ir por nuestra cuenta a hacer muchas cosas que dependen muchos órganos; también otros órganos necesitan el apalancamiento de los jueces”.



“o lo he dicho varias veces, el tema del narcotráfico es gravísimo, el aumento de la delincuencia, jóvenes delincuentes violentos, el tema de aumento de homicidios que hemos visto recientemente. Todas esas situaciones nos ponen en jaque, el Estado de derecho está puesto en jaque desde el punto de vista de esa criminalidad y el Estado de derecho tiene las herramientas para responder, y tenemos que sacar el máximo partido de ellas, para que, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, se consiga combatir el crimen de manera efectiva”, sentenció.