Ministro de Transportes confirma que es uno de los tres funcionarios sancionados por EEUU: “Lo lamento profundamente”

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, confirmó que es uno de los tres funcionarios del Gobierno sancionados por Estados Unidos con el retiro de visas “por poner en riesgo la seguridad regional”, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.



De esta manera, también se ratificó que la causa de esta sanción contra tres funcionarios –se desconocen los nombres de los otros dos- se debe al proyecto de cable submarino que pretende llevarse a cabo entre Chile y China.



“Efectivamente, he sido informado recientemente de que la visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente”, indicó el ministro Muñoz.



Añadió que “durante estos cuatro años hemos trabajado intensamente desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por ir mejorando las condiciones de conectividad digital en Chile, entendiendo que es fundamental para la vida moderna”.



“Dentro de esos proyectos avanzamos, por ejemplo, en un acuerdo con la empresa Google por cofinanciar un cable submarino que va a ir desde la Región de Valparaíso hasta Sydney, convirtiéndose en el primer cable submarino del Pacífico Sur”, agregó.



También enfatizó que “nuestro país tiene una gran institucionalidad en que no discriminamos respecto a los orígenes de los distintos proyectos y analizamos cada uno en su debido mérito”.



Muñoz se había reunido el 2 de febrero con el embajador de EEUU, Brandon Judd, ocasión en la cual el diplomático le manifestó la preocupación de su país por el avance de la iniciativa que uniría Valparaíso y Hong Kong.