Ministro Jackson: “Me expresé mal sobre algunas ideas políticas”

El titular de la Segpres, Giorgio Jackson, salió a enfrentar las críticas por sus declaraciones en un programa transmitido a través de la plataforma Twitch, donde señaló que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centro izquierda y la izquierda, yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza”.



Este miércoles, a través de su cuenta de Twitter, el secretario de Estado explicó que “anoche en una conversación frente a una audiencia que se identifica como ‘apolítica’, y en el contexto de una larga conversación, me expresé mal sobre algunas ideas políticas. Por ello, quiero ofrecer sinceras disculpas a quienes, justificadamente, se sintieron ofendidos”.



Afirmó que “intenté explicar que nuestro Gobierno (ambas coaliciones) evidentemente se distancia mucho de la administración anterior en los valores de sociedad que defendemos. Y que los desafíos de nuestros tiempos nos exigen más que antes, lo que supone revisar críticamente lo obrado en el pasado”.



“Esto sólo es posible con la combinación de distintas experiencias trabajando conjuntamente. Obviamente la política no comienza con nosotros. Y mi compromiso es con la unidad de todas las fuerzas transformadoras, aprendiendo de los errores y aciertos de quienes nos antecedieron”, agregó.



Posteriormente, en un punto de prensa en el Congreso, Jackson expresó que “no existe algo así como una pureza por venir de una generación, nos toca nacer en un momento distinto, donde el contexto es distinto, donde podemos aprender y mirar críticamente lo que obran otras y otros, pero nunca estuvimos tampoco en sus zapatos. Creo que los tiempos son mucho más exigentes que antes y nos ha tocado crecer en un ambiente donde también la exigencia de la política sobre temas que antes no estaban sobre la palestra, sobre temas que antes quizás no se conversaban tanto, hoy día nos hace que todos en una coalición de gobierno, que agrupa a personas que tienen experiencia en gobiernos pasados con quienes no habíamos tenido la experiencia, de poder hacer una síntesis de ese proyecto de transformación por el que yo al menos estoy totalmente comprometido a trabajar”.



Sobre si le pedirá disculpas también a parlamentarios de oposición, respondió que “siento que la parte en que más ofendí fue al momento de establecer, por así decirlo, un quiebre que se interpretó entre lo que podríamos estar haciendo ahora y lo que podrían haber hecho el gobierno en el pasado. Yo al menos cuando me refería a lo que estábamos haciendo como gobierno, me refería a lo que hacíamos como gobierno como coalición completa y en ese sentido creo que hemos aprendido de la historia para ponernos estándares más exigentes en esta administración”.



“Yo no me siento en ninguna categoría de superioridad moral, creo que eso daña la posibilidad de construir conjuntamente. Por cierto, eso no significa que uno no tenga críticas y pueda aprender de los errores y los aciertos de los gobiernos pasados, pero creo que no fue la forma de haberlo expresado, menos aún cuando hay tantos desafíos que nos unen, cuando hay tantas cosas comunes por las que trabajamos día a día y que dichos como los que mencioné son cosas que no tienen que suceder”, añadió.



Jackson, en la entrevista del martes, indicó, además, que “tenemos infinitamente menos conflictos de interés que otros que trenzaban entre la política y el dinero. Son tantos años de administrar el poder que es muy fácil tener el mismo tiempo el poder político y un compromiso con un negocio que pueda estar por fuera. Este tipo de conflictos de interés, que en algunos casos extremos pueden derivar en corrupción derechamente y en otras formas más sofisticadas de corrupción, como el tráfico de influencias o como las puertas giratorias, (..) yo diría que si llegamos a ver algo parecido en nuestra administración, esos se van a ir cagando (sic)”.

Anoche en una conversación frente a una audiencia que se identifica como "apolítica", y en el contexto de una larga conversación, me expresé mal sobre algunas ideas políticas. Por ello, quiero ofrecer sinceras disculpas a quienes, justificadamente, se sintieron ofendidos. — Giorgio Jackson 🌳 (@GiorgioJackson) August 3, 2022