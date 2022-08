Ministro Marcel prevé que a fines de este año habría un descenso en la inflación

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aventuró que recién a fines de este año podría presentarse un descenso en la inflación que ha golpeado al país durante las últimas semanas.



El secretario de Estado prefirió no hacer proyecciones sobre el IPC del mes de julio, que se dará a conocer el próximo lunes, pero sí afirmó que “todavía no vamos a estar viendo cifras particularmente bajas”, y que “solo hacia final de año vamos a empezar a ver descender eso”.



Lo señalado anteriormente “como producto de lo que ha sido la política monetaria que ha estado aplicando el Banco Central, y también como producto de la normalización del tipo de cambio y una evolución un poco más favorable de los precios internacionales, pero eso va a ocurrir dentro de algunos meses”.



“Tanto la política fiscal como la política monetaria están trabajando en conjunto para reducir las presiones inflacionarias dado la acumulación de esas presiones provenientes de distintas fuentes: por un lado, los cuellos que se generaron durante la crisis el Covid, luego las políticas muy expansivas que tuvimos el año pasado, después el aumento de los precios de las materias primas producto de la guerra en Ucrania y finalmente el aumento del dólar”, detalló el economista.



En ese sentido, resaltó que “todas esas fuerzas no son fáciles de revertir, pero la política macroeconómica está trabajando y mucho más avanzada que en otros países para ir aplacando estas presiones inflacionarias durante los próximos meses”.



Sobre la solicitud del ministerio de pausar la tramitación del proyecto de ley que busca regular las apuestas en línea, para que se discuta en conjunto con el paquete de impuestos correctivos de la reforma tributaria, señaló: “El juego es típicamente una actividad en la actual se aplican impuestos correctivos”.



“Pero lo que ocurre es que habitualmente esos impuestos están diseñados para funcionar en los juegos de azar en el territorio nacional, y no para el caso de los juegos de azar a través de plataformas digitales”, por lo que “es un tema que lo queremos recoger como parte de la reforma tributaria”.