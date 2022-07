Ministro Muñoz: “No he anunciado alzas de tarifas del transporte público”

El ministro de Transporte y Telecomunicación, Juan Carlos Muñoz, aclaró a través de un comunicado que no ha anunciado alzas de tarifas del transporte público regulado, desmintiendo una información que comenzó a circular durante la mañana de este martes.



“Como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones aclaramos que no se ha anunciado ningún tipo de alza de la tarifa del transporte público regulado”, parte señalando el escrito.



Desde la cartera contaron que “si bien el Panel de Expertos ha señalado que es necesario cerrar brechas entre los costos e ingresos del sistema de transporte, cualquier evaluación de un aumento tarifario se hará considerando la realidad que viven los chilenos y chilenas que a diario usan el transporte público regulado del país”.



“El Gobierno decidió, apenas comenzaba su gestión, ir en apoyo de las familias chilenas más vulnerables y anunció el congelamiento de la tarifa del transporte público regulado para todo el año 2022, entre otras medidas, mediante el Plan Chile Apoya, que ha sido un soporte importante para miles de familias”, afirmaron.



En ese sentido, el ministro Juan Carlos Muñoz sostuvo que “no he anunciado alas de tarifas del transporte público regulado”, y que “como Gobierno estamos y seguiremos trabajando con fuerza para que no ocurran alzas”.



“En la próxima ley de presupuesto se podrá discutir en el Congreso, amplia y democráticamente, cómo continuar con los apoyos para el transporte público durante el próximo año, siempre teniendo en cuenta en primer lugar el bolsillo de las personas y considerando la disponibilidad de recursos fiscales”, detallaron.



Finalmente, indicaron que “por supuesto como gobierno continuaremos trabajando para dar la mayor tranquilidad posible a las familias chilenas”.