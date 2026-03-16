Ministro Poduje: “Las arcas fiscales en el Ministerio de Vivienda están vacías”

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, en entrevista con Radio Cooperativa, abordó la reconstrucción y criticó recortes que se hicieron a la cartera antes del cambio de mando.

El secretario de Estado dijo que “hemos recibido una caja, unas arcas fiscales vacías. En el Ministerio de Vivienda además nos cortaron el último mes. Se firmó un oficio del ministro (Nicolás) Grau que nos eliminó 20.000 subsidios destinados a los segmentos más vulnerables, lo cual es un desastre para nosotros. Entonces, las arcas fiscales en el Ministerio de Vivienda están vacías y necesitamos que este proyecto se apruebe”.

Sobre los recortes al presupuesto que anunció el Presidente José Antonio Kast señaló que “a las personas lo que les importa más que la disminución de impuestos es si la economía crece o no crece. Esa es finalmente la raya para la suma acá. Yo le diría que el problema más grande que tenemos nosotros hoy día, insisto, es heredado, es que nos cortaron 20.000 subsidios destinados a los segmentos más vulnerables”.

“El gobierno anterior hizo un machetazo a los derechos sociales de la vivienda de las familias más vulnerables”

“El gobierno anterior hizo un machetazo a los derechos sociales de la vivienda de las familias más vulnerables. Nosotros nunca entendimos por qué lo hizo. El ministro (Carlos) Montes tampoco lo entendió, porque me dijo: ‘Mire, esto es una decisión de Hacienda’, no quiero exculpar al ministro Montes, pero me dijo: ‘Yo no tengo nada que ver con esto’. Entonces, el ministro Grau nunca explicó por qué hizo esto”, aseguró, consignó Cooperativa.

Añadió que “ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ver la forma de que, mediante este plan de reorganización y de optimización, podamos compensar en parte esos subsidios y priorizarlos. Pero a las personas, la verdad, es que no les interesa mucho si se bajan o si suben los impuestos a quién o a cuál. Lo que les importa a ellos es si van a tener sus casas en tiempo y forma“.

En ese sentido, destacó que “toda la agenda de desburocratización o facilitación regulatoria nos va a permitir reducir trámites que hoy día afectan a familias vulnerables y que duran 14 meses, bajarlos a 3 meses“.

“De hecho, dentro de la propuesta de los reglamentos que hemos trabajado en campaña con el presidente Kast, hay al menos 11 que nos permiten avanzar más rápido en: habilitación normativa de terrenos para viviendas sociales, en aprobación rápida de los proyectos de vivienda, en acotar el terreno del Consejo de Monumentos Nacionales que opera o ha operado sin ningún criterio de foco social, y también acotar el terreno en que el Ministerio de Medio Ambiente y particularmente las Seremi de Medio Ambiente han operado”, indicó.