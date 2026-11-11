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Ministro Quiroz se comprometió a revisar la continuidad del programa “Yo Elijo mi PC”

El titular de Hacienda sostuvo que “habiendo escuchado la Sala y tomando lo que siempre ha sido la motivación del Presidente Kast por la educación, sobre todo básica, es que queremos plantear a nivel del Senado una mirada conjunta. Una mirada conjunta donde consideremos entregas de computadores pero consideremos también recoger elementos que permitan mejorar este programa”.

Patricia Schüller Gamboa
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Ministro Quiroz se comprometió a revisar la continuidad del programa “Yo Elijo mi PC”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se comprometió a revisar la continuidad del programa “Yo Elijo mi PC” y otros requerimientos de los diputados en la discusión del Presupuesto 2027.

Sin embargo, la Cámara rechazó la partida de Educación tras una votación empatada en 72 a favor y en contra, la que deberá ser respuesta en el Senado.

“Hemos escuchado finalmente en la Sala la preocupación por las becas de acceso TIC. Este es un tema que se ha repetido”, planteó Quiroz sobre el programa “Yo Elijo mi PC”.

Agregó que “sé que a la mayoría de ustedes les plantean este tema porque han visto el impacto vivencial de la entrega de los computadores y eso no es baladí. Yo empatizo plenamente con esa experiencia. Todos las hemos tenido en algún minuto de la vida”.

“Pero también sé que muchos de ustedes son estudiosos y han visto que no siempre esta entrega resulta en mejoras de aprendizaje. Y tenemos que coincidir ambas cosas. Tenemos que hacer un esfuerzo para coincidir ambas cosas”, añadió.

Sin embargo, afirmó que “habiendo escuchado la Sala y tomando lo que siempre ha sido la motivación del Presidente Kast por la educación, sobre todo básica, es que queremos plantear a nivel del Senado una mirada conjunta. Una mirada conjunta donde consideremos entregas de computadores pero consideremos también recoger elementos que permitan mejorar este programa”.

“Queremos recoger, tal como he señalado, muchas de esas inquietudes planteadas en los debates. Quedan más y las veremos en el Senado”, finalizó el ministro

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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