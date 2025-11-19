Home Vanguardia "mon laferte estrenó videoclip de “melancolía”: se grabó en valpar..."

Mon Laferte estrenó videoclip de “Melancolía”: Se grabó en Valparaíso junto a Francisco Reyes

El tema forma parte de “Femme Fatale”, el nuevo disco de la artista chilena, y el videoclip cuenta con la partipación del destacado actor nacional.

Leonardo Medina
Mon Laferte estrenó recientemente el esperado videoclip de “Melancolía”, uno de los temas de su nuevo álbum de estudio, “Femme Fatale”.

El video se grabó en Valparaíso y cuenta con la colaboración del destacado actor nacional, Francisco Reyes. 

En la pieza audiovisual, la cantante chilena y el intérprete comparten románticas escenas en una playa de dicha ciudad. 

Según consignó Radio Cooperativa, Laferte destacó en torno a su nuevo disco que “quise capturar en ‘Femme Fatale’ la belleza de la mujer en todas sus formas”. 

“A veces sensual, glamorosa, radiante, íntima o pública, pero también caótica, despeinada, desbordada y decadente durante sus etapas de amor y desamor”, añadió. 

Revisa el videoclip de “Melancolía”:

Source Texto: La Nación/Foto: Captura
Leonardo Medina

10
