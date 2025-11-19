Mon Laferte estrenó videoclip de “Melancolía”: Se grabó en Valparaíso junto a Francisco Reyes

Mon Laferte estrenó recientemente el esperado videoclip de “Melancolía”, uno de los temas de su nuevo álbum de estudio, “Femme Fatale”.

El video se grabó en Valparaíso y cuenta con la colaboración del destacado actor nacional, Francisco Reyes.

En la pieza audiovisual, la cantante chilena y el intérprete comparten románticas escenas en una playa de dicha ciudad.

Según consignó Radio Cooperativa, Laferte destacó en torno a su nuevo disco que “quise capturar en ‘Femme Fatale’ la belleza de la mujer en todas sus formas”.

“A veces sensual, glamorosa, radiante, íntima o pública, pero también caótica, despeinada, desbordada y decadente durante sus etapas de amor y desamor”, añadió.

Revisa el videoclip de “Melancolía”: