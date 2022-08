Monsalve calificó ataque en Contulmo de “criminal y cobarde”: habrán querellas

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, repudió el ataque perpetrado por un grupo de desconocidos en Contulmo, en la Región del Biobío, que terminó afectando las instalaciones del Molino Grollmus.



Según las primeras informaciones del hecho, fue un grupo de encapuchados los que se acercaron hacia el sector donde se encuentra la atracción turística, para luego prenderle fuego al molino, la casa patronal y un inmueble menor. Se reportó que dos personas resultaron lesionadas, las que debieron ser trasladadas a bordo de una patrulla policial al hospital local.



“Lamentar profundamente los actos criminales que han ocurrido durante la tarde en Contulmo. No tengo antecedentes de lesionados en riesgo vital, pero sí de gravedad. Estamos hablando de un adulto mayor con una fractura expuesta en una de sus piernas y traumatismo encefalocraneano y otra de 48 años con un trauma ocular al parecer grave”, detalló Monsalve.



El subsecretario indicó que lo ocurrido “no puede ser calificado sino como un acto criminal cobarde. El Gobierno repudia el uso de la violencia como herramienta en un régimen democrático donde hay canales institucionales para expresar diferencias y demandas. No hay nada que justifique el arma de fuego, quemar instalaciones y disparar a personas que no están armadas”.



A los responsables del hecho, dijo, “los vamos a perseguir con las herramientas legales que el Gobierno tiene en su capacidad de querellarse a través del Ministerio del Interior. Pero queremos reiterar que las personas que componen las organizaciones criminales sean identificadas, sean detenidas y sancionadas. Por eso quiere reiterar la disposición del Gobierno de colaborar con la tarea del Ministerio Público”.



“Nos vamos a querellar, son delitos gravísimos y por supuesto que nos vamos a querellar. Hasta ahora, con los antecedentes que dispongo, no puedo decir que vamos a invocar la Ley de Seguridad del Estado”, advirtió.