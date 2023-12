Monsalve reconoció que casos de Luis Castillo y Andrés Fuica han afectado al Gobierno

El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, reconoció que el otorgamiento de la pensión de gracia vitalicia a Andrés Fuica, y el indulto a Luis Castillo, han afectado la gestión del Gobierno respecto al tema de seguridad en el país.



Fuica fue incluido en el listado de afectados por el 18-O, pese a que había sido condenado por robar un supermercado durante el estallido social, mientras que Castillo se encuentra cumpliendo prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de secuestro extorsivo, robo con retención y manejo bajo sustancias psicotrópicas.



“Son decisiones políticas complejas. Las decisiones se tomaron; el Gobierno asumió las consecuencias de aquello”, dijo Monsalve en entrevista con T13 Radio.



“No ha alterado en nada la determinación del Presidente de la República y la determinación del Gobierno de entender, primero, que la seguridad es un derecho que el Gobierno tiene la obligación de garantizar, y segundo, que se requiere de políticas de Estado que sean efectivas para cambiar las condiciones de seguridad del país”, agregó.



Monsalve fue consultado también por el fallido viaje a Venezuela anunciado durante noviembre pasado y afirmó que “esperamos concretarla durante el mes de enero, en la relación entre dos países tiene que haber intereses comunes. A veces no siempre es fácil encontrar esos intereses comunes, porque la relación bilateral no puede beneficiar a un solo país”.



“Luego de firmar la resolución de expulsión, el director de Servicio Nacional de Migraciones tiene que tener una corroboración de identidad que le hace el consulado venezolano. Sin esa corroboración de identidad, no puede subir al avión para ir a Venezuela”, acotó.



“En segundo lugar, si es que quisiera enviar a ese ciudadano expulsado a Venezuela en un avión distinto a los vuelos comerciales, necesitaría autorización para ingresar al espacio aéreo venezolano. O sea, yo no puedo hacer esas expulsiones sin tener un acuerdo con el gobierno venezolano”, agregó.



Por último, el ministro (s) dio a conocer que Chile emitió un documento detallando una serie de propuestas al gobierno de Venezuela, aunque este aún se encuentra en proceso de revisión.



“En principio, (la reunión) iba materializarse en diciembre, esa era la disposición preliminar que había. Posteriormente, las autoridades con las que nos íbamos a reunir manifestaron que no estaban en Venezuela y, por lo tanto, se suspendió esa reunión. En consecuencia, esperamos concretarla durante el mes de enero”, finalizó.