Muere a los 53 años Eric Dane, reconocido actor de “Grey’s Anatomy” que padecía ELA

La revista People confirmó la muerte del actor Eric Dane la noche de este jueves. El intérprete era recordado por su participación en Grey’s Anatomy y había revelado recientemente que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El actor falleció durante la tarde del mismo jueves a causa de la enfermedad. La información fue entregada por su familia mediante un comunicado.

“Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, dijeron en una declaración.

“A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha”, añadieron.

“Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil”.

El actor había hecho público su diagnóstico en abril de 2025. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta el cerebro y la médula espinal.

Según Mayo Clinic, provoca pérdida de control muscular y es progresiva. Esto significa que empeora con el tiempo.

La enfermedad no tiene cura. En sus etapas más avanzadas afecta la movilidad, el habla, la alimentación y la respiración.

El año pasado, Dane señaló que seguiría en tratamiento. También confirmó que continuaría trabajando en Euphoria.

“Me siento afortunado de poder seguir trabajando y tengo muchas ganas de volver al rodaje de Euphoria la semana que viene (…) Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo”, comentó en ese momento.

Trayectoria en televisión y cine

Eric Dane alcanzó fama mundial por su papel de “Mark Sloan” en Grey’s Anatomy. La serie se estrenó en 2005 y se mantiene vigente.

El actor integró el elenco principal hasta la novena temporada. Su personaje murió tras un accidente aéreo dentro de la trama.

Compartió pantalla con figuras como Patrick Dempsey, Ellen Pompeo, Kate Walsh, Sara Ramírez y Chyler Leigh.

También protagonizó la serie The Last Ship entre 2014 y 2018. Interpretó al almirante Tom Chandler en un mundo afectado por una pandemia.

Más tarde se sumó a Euphoria como Cal Jacobs. Su personaje era un padre con una vida oculta y una trama clave.

Su último trabajo televisivo fue Countdown. Allí compartió elenco con Jensen Ackles, Jessica Camacho, Violett Beane, Elliot Knight y Uli Latukefu.

En cine, participó en películas como Borderline (2024), One Fast Move (2024) y Americana. Esta última fue filmada en 2023 y estrenada el año pasado.