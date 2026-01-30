Home Vanguardia "muere a los 71 años la actriz catherine o’hara, madre de “k..."

Muere a los 71 años la actriz Catherine O’Hara, madre de “Kevin” en “Mi pobre angelito” 

La información fue revelada por el portal TMZ, y hasta el momento, se desconocen las causas del fallecimiento de la intérprete, quien había sido nominada a los Premios Emmy de septiembre pasado.

Tristeza provocó este viernes en Hollywood el fallecimiento a los 71 años de la actriz Catherine O’Hara, conocida por su papel como la madre de “Kevin” en la película “Mi pobre angelito”. 

El deceso de la intérprete canadiense, que también contaba con nacionalidad estadounidense, fue revelado por el portal TMZ.

Por el momento, se desconocen las causas de la muerte de O’Hara. 

La actriz desarrolló una extensa carrera que abarcó cinco décadas, en las cuales también se desempeñó como comediante y guionista. 

Su papel más recordado fue en las dos primeras entradas de “Mi pobre angelito”, donde encarnó a la madre del protagonista Macaulay Culkin. 

En el año 2020, O’Hara ganó Emmy y un Globo de Oro, gracias a su trabajo en la serie “Schitt’s Creek”.

Además, recientemente actuó en las series “The Last of Us” y “The Studio”, siendo incluso nominada a los Premios Emmy de septiembre pasado.

Source Texto: La Nación/Foto: X
