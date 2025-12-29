Home Vanguardia "muere a los 94 años cecilia giménez, famosa restauradora del “ecc..."

Muere a los 94 años Cecilia Giménez, famosa restauradora del “Ecce Homo”

La historia de la mujer se volvió viral en el año 2012, cuando intentó restaurar una obra que se encontraba deteriorada. No obstante, el resultado final terminó siendo muy diferente al cuadro original.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Muere a los 94 años Cecilia Giménez, famosa restauradora del “Ecce Homo”

Este lunes se confirmó el fallecimiento a los 94 años de Cecilia Giménez, mujer que en el 2012 saltó a la fama por su fallida restauración a la pintura mural del “Ecce Homo” en el Santuario de la Misericordia de Borja, en España.

El deceso fue confirmado por Eduardo Arilla, alcalde de Borja, quien en diálogo con el diario Heraldo de Aragón manifestó que “se marcha una de las personas más queridas de Borja. Su infinita generosidad queda plasmada en lo que hemos podido hacer gracias a todo lo que ha traído el ‘Ecce Homo’”. 

Por su parte, la Fundación Ecce Homo de Borja escribió en su perfil de Facebook que Giménez fue una “madre entregada, de lucha, de fuerza”, y destacaron su “generosidad, cualidades que le han servido para ganarse el cariño de todo el mundo”.

“En agosto de 2012 salió a la luz la famosa restauración del ‘Ecce Homo’ de Borja, que debido al mal estado de conservación que presentaba, Cecilia, con la mejor intención, decidió repintar la obra encima”, detallaron.

Asimismo, expresaron que  “Cecilia Giménez se convirtió así en uno de los personajes más famosos de 2012 y que a día de hoy todavía sigue despertando interés, no solo en las personas que se acercan hasta el Santuario de Misericordia, lugar que Cecilia adoraba, sino también en diferentes medios de comunicación”.

Consignar que con el paso de los años, el Ecce Homo restaurado se transformó en un fenómeno cultural y turístico, que llegó a atraer a miles de turistas a la localidad de Borja.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Qué hacer en Santiago: los mejores lugares para comer ...

Descubre qué hacer en Santiago y dónde comer saludable. Estos locales ofrecen preparaciones equilibradas, ingredientes frescos y propuestas que aportan al bienestar de cada persona a través de la comida.

Leer mas
Vanguardia
VIDEO: La peculiar fiesta que es batalla campal por la...

Cada 28 de diciembre, la localidad de Ibi, en la provincia de Alicante, se cubre de blanco para celebrar una de las fiestas más singulares y antiguas de España: “Els Enfarinats”. Esta tradición, con más de 200 años de antigüedad, convierte al municipio alicantino en el escenario de una auténtica batalla campal de harina, huevos y petardos, que atrae cada año a numerosos visitantes.

Leer mas
Viajes
Centros de interpretación paleontológica: lugares turí...

El Bosque de Pichasca en Coquimbo, el Museo Paleontológico de Caldera en Atacama y los hallazgos de Cerro Guido en Magallanes son referentes que convierten a Chile en uno de los lugares turísticos en Chile más fascinantes para quienes buscan ciencia, cultura y misterio.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/