Muere a los 94 años Cecilia Giménez, famosa restauradora del “Ecce Homo”

Este lunes se confirmó el fallecimiento a los 94 años de Cecilia Giménez, mujer que en el 2012 saltó a la fama por su fallida restauración a la pintura mural del “Ecce Homo” en el Santuario de la Misericordia de Borja, en España.

El deceso fue confirmado por Eduardo Arilla, alcalde de Borja, quien en diálogo con el diario Heraldo de Aragón manifestó que “se marcha una de las personas más queridas de Borja. Su infinita generosidad queda plasmada en lo que hemos podido hacer gracias a todo lo que ha traído el ‘Ecce Homo’”.

Por su parte, la Fundación Ecce Homo de Borja escribió en su perfil de Facebook que Giménez fue una “madre entregada, de lucha, de fuerza”, y destacaron su “generosidad, cualidades que le han servido para ganarse el cariño de todo el mundo”.

“En agosto de 2012 salió a la luz la famosa restauración del ‘Ecce Homo’ de Borja, que debido al mal estado de conservación que presentaba, Cecilia, con la mejor intención, decidió repintar la obra encima”, detallaron.

Asimismo, expresaron que “Cecilia Giménez se convirtió así en uno de los personajes más famosos de 2012 y que a día de hoy todavía sigue despertando interés, no solo en las personas que se acercan hasta el Santuario de Misericordia, lugar que Cecilia adoraba, sino también en diferentes medios de comunicación”.

Consignar que con el paso de los años, el Ecce Homo restaurado se transformó en un fenómeno cultural y turístico, que llegó a atraer a miles de turistas a la localidad de Borja.