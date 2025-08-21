Muere Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto a los 51 años

Luto en el mundo del heavy metal y el rock tras el fallecimiento de Brent Hinds, ex guitarrista y fundador de Mastodon, ocurrido la noche del miércoles 20 luego de un grave accidente en motocicleta en Atlanta. Hinds era considerado el cerebro creativo y uno de los genios inquietos de la agrupación.

Medios locales confirmaron la muerte del músico, quien se estrelló contra otra motocicleta que no le cedió el paso en un cruce, de acuerdo con el reporte policial.

William Brent Hinds, su nombre completo, perdió la vida al impactar su Harley Davidson contra una SUV BMW que giraba en la intersección de Memorial Drive y Boulevard sin darle preferencia, según informó la policía y replicaron medios internacionales.

Mastodon fue fundado en 2000 en Atlanta por Hinds junto a Troy Sanders, Bill Kelliher y Brann Dailor. Sin embargo, en marzo pasado la revista Billboard informó que la banda había acordado una separación amistosa con él.

El propio Brent desmintió esa versión, asegurando que en realidad había sido expulsado de la agrupación después de 20 años de trayectoria en común.

La banda se ha presentado en Chile en tres ocasiones: 2012, 2015 y 2023.

En un comunicado lleno de dolor, Mastodon expresó: “Nos encontramos en un estado de profunda tristeza y dolor… anoche, Brent Hinds falleció a causa de un trágico accidente. Estamos desconsolados, conmocionados y aún intentamos procesar la pérdida de esta fuerza creativa con la que compartimos tantos triunfos, hitos y la creación de música que conmovió a tantas personas. Acompañamos en el sentimiento a la familia, amigos y fans de Brent. Les pedimos que respeten la privacidad de todos en estos momentos difíciles. QEPD Brent”.