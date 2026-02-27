Los mejores lugares para practicar kayak y qué hacer en Santiago

Tras una semana larga entre la oficina o las clases, una escapada al aire libre se vuelve casi una necesidad. Cambiar las pesas del gimnasio por un remo y agua abierta es una alternativa entretenida y exigente, ideal para liberar la mente y el cuerpo.

Si estás buscando qué hacer en Santiago que combine deporte, naturaleza y desconexión sin tener que manejar hasta la costa, la Región Metropolitana tiene diferentes lugares para ti, desde rápidos cordilleranos hasta lagunas de aguas calmas rodeadas de bosque.

Prepárate para trabajar espalda y brazos al aire libre con estos cuatro destinos para dominar los remos y refrescar el fin de semana.

Adrenalina en Cajón del Maipo

Cascada de las Ánimas

Para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren cambiar el encierro del gimnasio por un desafío real al aire libre, el Cajón del Maipo aparece como el escape clásico.

El descenso en kayak y rafting por el río Maipo es una de las experiencias más adrenalínicas en la Región Metropolitana. El gran referente del sector es Cascada de las Ánimas, con más de 35 años de trayectoria guiando a aventureros por aguas rápidas y exigentes.

La travesía no es menor: el recorrido alcanza cerca de 9 kilómetros y de 65 minutos de concentración, fuerza y coordinación. En una bajada de 34 rápidos, varios de alta dificultad, donde el trabajo en equipo para llegar al final del recorrido.

Ubicado en Camino al Volcán 31087, en San José de Maipo, el complejo va más allá de los deportes acuáticos. Para extender la jornada, ofrece actividades como canopy, cabalgatas y caminatas, además de restaurantes, servicios complementarios y opciones de alojamiento, ideales para cerrar un fin de semana completo a los pies de la cordillera.

Qué hacer en Santiago para remar en las alturas

Embalse El Yeso

Ubicado en el sector de Boca del Valle, en el Cajón del Maipo, a unas tres horas de la capital, este embalse artificial destaca por sus aguas turquesas y su entorno cordillerano a más de 2.500 metros de altura.

La experiencia consiste en una travesía en kayak de alrededor de 8 kilómetros, en un paisaje dominado por cumbres andinas y silencio absoluto. La altitud y el viento exigen un ritmo constante de paleo, pero las aguas se mantienen calmas, permitiendo una navegación controlada y contemplativa a lo largo de las orillas.

El cierre clásico de la jornada ocurre en el descenso, con una parada en el poblado de San Gabriel, donde las empanadas de las picadas locales funcionan como recompensa final tras un día de deporte, montaña y desconexión total.

@martinhowardg Este es el Embalse es Yeso 🌊, se encuentra a 2 horas de Santiago en el Cajón del Maipo📍 No hay costo de entrada y en invierno se cierra el paso vehicular, por lo que hay que estacionar hasta donde está cerrado el portón y pasar caminando ♬ sonido original – Martin Howard

Vacaciones en un camping cerca de Santiago

Laguna Esmeralda

Si buscas qué hacer en Santiago para un descanso por el fin de semana no tan lejos de la capital este es tu lugar.

Ubicada en la comuna de Melipilla, a poco más de una hora de viaje, esta laguna de origen artificial, formada en los años 90 durante la construcción de la Autopista del Sol, funciona hoy como un recinto privado orientado al descanso y las actividades acuáticas.

El camping Laguna Esmeralda con sus aguas tranquilas permiten arrendar kayaks y remar sin dificultad, ideal para quienes prefieren un ritmo pausado y un trabajo físico moderado. El lugar se complementa con juegos inflables, zonas de picnic, camping y espacios recreativos, además de una cervecería artesanal dentro del recinto.

Abre todos los días y cuenta con acceso directo desde la autopista, es de recinto pagado y para conocer valores, normas de ingreso y disponibilidad de actividades, se recomienda revisar el sitio web del camping.

Qué hacer en Santiago para un panorama familiar

Laguna Piedra Roja

Es una alternativa práctica para quienes buscan qué hacer en Santiago cuando el tiempo escasea, pero las ganas de salir sobran. Ubicada en el sector de Chicureo, a solo 30 minutos de la capital, esta laguna artificial ofrece un espacio pensado para desconectar por el día sin planificar viajes largos.

Su principal atractivo son sus 80 mil metros cuadrados de aguas calmas, ideales para kayak, canoa y botes a remo, disponibles a través del Club Náutico del recinto.

También hay clases de navegación a vela, para quienes quieren sumar algo distinto a la experiencia. El panorama se completa con canchas deportivas, minigolf y áreas de picnic, además de juegos recreativos, convirtiéndola en una de las opciones más completas para cambiar de aire sin salir de la Región Metropolitana.