Qué hacer en Santiago: del sushi burger al sushipleto, las fusiones más creativas del sushi

¿Qué hacer en Santiago si quieres salir de la rutina gastronómica? Más allá de los rolls tradicionales, la capital se ha llenado de locales que reinventan este clásico con formatos totalmente innovadores. Desde el sushipleto, la sushi burger, la pizza sushi y el taco sushi, hoy existen múltiples versiones que mezclan alimentos y transforman la manera de comer sushi.

Si eres fanático de estas fusiones creativas, recorrer estos locales puede convertirse en un panorama distinto, sabroso e innovador.

Qué hacer en Santiago: dónde probar taco sushi, pizza sushi y otras versiones innovadoras

Mao Sushi

1)Dirección: Av. La Florida 8601, La Florida, Región Metropolitana.

2)Dirección: Baldomero Lillo 4106, Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana.

3)Dirección: Esmeralda 6705, La Cisterna, Región Metropolitana.

Para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieran probar fusiones diferentes, en Mao Sushi destacan por sus sushi burger, donde una de las más llamativas es la Burger Katsu, preparada con pollo apanado, queso, palta y cebollín. Además, ofrecen la posibilidad de armar tu propia sushi burger con cuatro ingredientes a elección, lo que permite personalizar la combinación según tus gustos.

En el local también venden rolls tradicionales y opciones de sushi sin arroz, ampliando la variedad para distintos tipos de clientes. Además, dicen tener la sushi burger más económica de Santiago.

Cuentan con varios locales en distintos puntos de Santiago, además de los nombrados, ampliando las opciones para disfrutar sus preparaciones en diferentes sectores de la ciudad.

@maosushi.cl ¿Sabías que en Mao tenemos la Sushi Burguer más económica de Santiago? Se llama KATSU y es una de las favoritas de nuestros clientes viene rellena con pollo Apanado, queso, palta y cebollín y que cuesta tan solo cinco mil nueve noventa. Encuéntrala en cualquiera de nuestros locales. ♬ original sound – Maosushi.cl

Wok&Co

1)Dirección: Av. Vicuña Mackenna 7110, La Florida, Región Metropolitana.

2)Dirección: Calle Fidel Oteiza 1941 , Providencia, Región Metropolitana.

3)Dirección: Bellavista 77, Recoleta, Región Metropolitana.

Ellos se presentan como uno de los impulsores de la sushi burger en Santiago y cuentan con varias opciones como la sushi burger marina, chicken furai, americana y muchas más.

En lo que destaca a comparación de otros locales, es que ellos tienen los taco sushi, con versiones como cevichado, chicken furai, mediterráneo y veggie.

Wok&Co es uno de esos locales que reinventan el sushi en distintos formatos, burger, taco o pizza. Porque más allá de los clásicos, también sorprende con propuestas gastronómicas creativas que mezclan culturas y sabores en un solo plato.

Qué hacer en Santiago: los mejores lugares para probar sushipleto, sushi burger y más variantes

All Rice

Dirección: Girardi 1362, Providencia, Región Metropolitana.

All Rice, es un local que llevó el sushi a otro nivel con preparaciones como el sushipleto y el sushi burger. Aquí puedes pedir el sushipleto en tamaño normal o XL, además de combos como el combo sushipleto que incluye papas fritas.

Entre sus versiones más pedidas está el Sushipleto Tunamón, que lleva arroz, queso crema, kanikama, nori y tempura, cubos de salmón y atún macerados, palta, cebollín y semillas de sésamo. También tienen opciones como sushipleto chicken, salmón, tuna, acevichado, camarón y spicy.

En su carta también destacan las sushi burger, como la acevichada, camarón, veggie, chicken y muchas más combinaciones. Además cuentan con el burrito rice, una versión del burrito estilo sushi.

Sushi Sheik

Dirección: José Domingo Mujica 525, Región Metropolitana.

En Sushi Sheik, sorprende con su propuesta de sushi pizza. Tienen sushi pizza de pollo con queso crema flameado, cebollín y un borde de queso que le da un toque más contundente.

Esta versión en formato pizza, es totalmente innovadora, por lo que si estás pensando qué hacer en Santiago, probar estas fusiones creativas puede ser una alternativa distinta de tu recorrido gastronómico.

Better Sushi

1)Dirección: Av. José Joaquín Pérez 6796, Cerro Navia, Región Metropolitana.

2)Dirección: Av. Laguna Sur 7280, Pudahuel, Región Metropolitana.

3)Dirección: Av. Sta. Marta de Huechuraba 7000, Huechuraba, Región Metropolitana.

4)Dirección: Neptuno 825, Lo Prado, Región Metropolitana.

Otra alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago y probar formatos distintos es Better Sushi, un local que apuesta por versiones más contundentes.

Uno de sus productos más llamativos es el sushipleto gigante, pensado como una opción práctica y sabrosa de almuerzo. Sus opciones del sushipleto son el Sake Acevichado, que combina una base de arroz apanado con relleno de ceviche, salsa acevichada y palta, el Chicken Slaw, que lleva arroz apanado, pollo al estilo Better, coleslaw y salsa shirasha y el Tari Beef, preparado con arroz apanado, carne, salsa tari y papas hilo.

En Better Sushi destacan por su enfoque en la innovación constante, la calidad de los ingredientes y precios accesibles, buscando que más personas puedan disfrutar estas fusiones sin gastar de más.