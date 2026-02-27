Las mejores cafeterías y pastelerías veganas: qué hacer en Santiago para conocerlas

Ya sea que necesites recargar energías después de una intensa rutina de gimnasio, o simplemente busques el acompañamiento ideal para esa taza de café negro, intenso y sin endulzar, la escena vegetariana en la ciudad es abundante.

Si te estás preguntando qué hacer en Santiago este fin de semana para salir de la rutina y probar repostería de primera categoría libre de ingredientes de origen animal, conoce estas cuatro paradas imperdibles en la ciudad.

Qué hacer en Santiago para conocer una cafetería única en la ciudad

CactusBerry Café

Si la semana pide un respiro o buscas recuperar energía después del gimnasio, esta cafetería en Dublé Almeyda 3400, a pasos de Plaza Ñuñoa funciona como una verdadera zona libre de estrés.

Este refugio 100% plant-based sorprende con un patio rodeado de huertos y bebederos que atraen aves, además de un sector de picnic donde algunas mesas incorporan columpios como asientos. Un lugar ideal cuando te preguntas qué hacer en Santiago para desconectar.

La propuesta salada es contundente y sabrosa, con emparedados en pan casero sea blanco, integral o sin gluten, o hamburguesas vegetales a base de porotos negros, con guacamole y láminas crujientes de camote, son una apuesta segura.

La visita se completa con una barra de bebestibles y repostería que acompaña el ritmo del lugar: kombuchas refrescantes, lattes vegetales y café de especialidad, ideal para pedir intenso y sin endulzar.

¿Antojo dulce? Una pastelería vegana por Baquedano

Saoco Vegan Bakery

Escondida en un tranquilo sector de Providencia, Monseñor Miller 18 a pasos de Metro Baquedano, Saoco Vegan Bakery es una pastelería 100% basada en plantas.

Desde que se cruza la puerta, el lugar transmite calma: una vitrina tentadora, buena música y una atmósfera acogedora que invita a bajar el ritmo y darse un gusto después de una semana intensa de clases o entrenamiento.

Entre sus opciones de repostería esta el NY Roll de Nutella, un rollito de hojaldre relleno de crema de avellanas y cubierto con chocolate y avellanas. También tortas como la Carrot Cake, elaborada con bizcocho de zanahoria, relleno de manjar y frosting de queso crema, y decorada con zanahoria deshidratada.

La carta se complementa con opciones de desayuno, además de tostadas y sándwiches, ideales para acompañar el café y extender la pausa sin apuro.

Una Cafetería vegana por Barrio Italia

Café Raíz

Si buscas qué hacer en Santiago para regalarte una pausa saludable y 100% libre de ingredientes de origen animal, Café Raíz es una parada segura. Con dos sucursales en Providencia, en Av. Italia 1238 y Av. Santa Isabel 744.

El local invita a disfrutar café de grano junto a una amplia carta que incluye desayunos y brunch, además de opciones saladas como pizzas, sándwiches, ensaladas y quiches.

La repostería también tiene un rol protagónico, con preparaciones veganas como la Torta Dark, un bizcocho húmedo de chocolate relleno con ganache y mermelada de frambuesa. y dulces como medialunas, muffins y brownies veganos, incluyendo alternativas sin gluten, ideales para acompañar con un moka o cappuccino.

Qué hacer en Santiago para conocer una pastelería de perrito en Nuñoa

Momo Vegan Bakery

A pasos del Metro Villa Frei en Gral. Gorostiaga 145, Ñuñoa, Momo Vegan Bakery lo reconocerás por su logo un poodle con gorro de chef que rinde homenaje a las mascotas de sus fundadores.

Si te preguntas qué hacer en Santiago para conocer una panadería con identidad y dedicación absoluta al mundo plant-based, esta es una parada obligada.

La vitrina con una gran variedad de croissant: sea de chantilly, crema diplomática o pastelera, o puedes probar rollitos de canela, kuchen de durazno, pingüinos y una torta de lúcuma, manjar y nuez que apela directo a la nostalgia. Un lugar pequeño, con alma, perfecto para una pausa dulce sin apuro.