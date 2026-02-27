Home Nacional "municipalidad de peñalolén despidió a 22 funcionarios por mal uso..."

Municipalidad de Peñalolén despidió a 22 funcionarios por mal uso de licencias

Según un comunicado difundido por el municipio, los 22 desvinculados cometieron incumplimientos graves a la probidad administrativa, ya que viajaron al extranjero o asistieron a casinos mientras tenían licencia.

Patricia Schüller Gamboa
La Municipalidad de Peñalolén desvinculó a 22 funcionarios por uso irregular de licencias médicas, tras la conclusión de los respectivos sumarios iniciados tras la denuncia de la Contraloría General de la República (CGR).

Las investigaciones administrativas en Peñalolén se iniciaron en mayo de 2025, con el fin de determinar eventuales responsabilidades.

Así se determinó la destitución de cinco funcionarios que pertenecían directamente a la Municipalidad y a 17 que trabajaban en la Corporación Municipal de Salud y Educación.

“Tenemos el deber de actuar con firmeza”

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), afirmó que “como municipio tenemos el deber de actuar con firmeza frente a cualquier vulneración a la confianza pública. La probidad y la transparencia son pilares fundamentales del servicio público, y cuando estos principios se transgreden, corresponde aplicar las sanciones que establece la ley”.

Y agregó que “nuestro compromiso es con los vecinos de Peñalolén. Cada recurso municipal debe estar al servicio de la comunidad y no de intereses personales. Una gestión eficiente requiere estándares éticos claros y decisiones responsables, aunque sean difíciles”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton (Referencial)
Patricia Schüller Gamboa

