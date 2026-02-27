Prohíben operativo sanitario de buque hospital chino frente a Valparaíso

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso resolvió no autorizar el operativo sanitario que pretendía realizar el buque médico chino Silk Road Ark, perteneciente a la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Esto luego de un análisis técnico y jurídico efectuado por la autoridad sanitaria.



Según informó La Estrella de Valparaíso, la embarcación arribó la tarde del miércoles a la bahía de Valparaíso en el marco de la misión internacional “Harmony-2025”.

Este despliegue que contempla recaladas en 11 países y que inició el 5 de septiembre de 2025 en el Puerto de Quanzhou, en la provincia de Fujian.



El navío dispone de 14 departamentos clínicos y siete unidades auxiliares de diagnóstico, además de equipamiento como radiología, tomografía computarizada, ecografía, diálisis, hipotermia terapéutica y medicina tradicional china.

Solicitud de funcionamiento fue ingresada a fines de 2025



El Ministerio de Salud -a través de la Seremi regional- recopiló antecedentes sobre la nave y su misión antes de adoptar la decisión.

La solicitud de funcionamiento había sido ingresada a fines de 2025 por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de evaluar la “factibilidad” de desarrollar atenciones médicas dirigidas a la población en la Ciudad Puerto.



No obstante, la autoridad explicó que “tras un riguroso análisis técnico-jurídico por parte de los equipos de la institución, como Autoridad Sanitaria resolvimos que no resulta procedente la autorización de funcionamiento de este operativo de salud en las instalaciones del buque, en línea con lo que se indica el Artículo 112 del Código Sanitario vigente actualmente en nuestro país”.



Entre los argumentos expuestos, se indicó que el buque hospital no cuenta con autorización sanitaria para el funcionamiento de sus instalaciones.

Además, se advirtió que “al no ser una actividad del Ministerio de Salud, se complejiza hacer seguimiento a las atenciones realizadas a los pacientes”.