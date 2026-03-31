Muerte de tres cascos azules de la ONU en Líbano aumenta la tensión por guerra en Medio Oriente

El reciente fallecimiento de tres soldados indonesios de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (Fpnul) agudizó las tensiones en Medio Oriente, a más de un mes del inicio de la ofensiva de EEUU e Israel.

Los tres soldados perdieron la vida en dos ataques ocurridos en apenas 24 horas.

El primer incidente se registró en noche del pasado domingo, luego de que un proyectil explotara en una posición de la Fpnul cerca de Adchit Al Qusayr. Aquí murió un soldado indonesio, y otro uniformado resultó herido de gravedad.

Luego, el segundo ataque sucedió este lunes al sur del Líbano, donde dos soldados “murieron trágicamente”, debido a una explosión mientras viajaban en un vehículo.

Según consignó Emol, el secretario general de la ONU, António Guterres, subrayó que estos dos ataques pueden constituir un crimen de guerra

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, profundizó al respecto en un comunicado difundido en las últimas horas.

“Los ataques contra los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario y de la Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad (…). Será necesario que se rindan cuentas”, sostuvo.

También, expresó que “este es uno de los numerosos incidentes que han puesto en peligro la seguridad de los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz, incluso en las últimas 48 horas”.

Israel se pronuncia

En tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) manifestaron que investigan los ataques que mataron a los tres cascos azules de la ONU.

A la vez, afirmaron que están averiguando las circunstancias de los hechos para “determinar si fueron consecuencia de la actividad de Hezbollah o de la de las FDI”.

“Ocurrió en una zona de combate activa. Por lo tanto, no debe asumirse que los incidentes en los que resultaron heridos soldados de la FPNUL fueron causados por las FDI”, añadieron.

En este sentido, indicaron que el ejército “no opera contra la Fpnul, las Fuerzas Armadas Libanesas ni el pueblo del Líbano”.