Mulet condenó secuestro de exalcalde de Macul: “Es extremadamente grave”

El candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, llegó a emitir su voto y se refirió al presunto secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, quien fue encontrado este domingo tras estar desaparecido desde el pasado jueves.



“Estamos muy contento de estar acá, en Vallenar, votando. Creo que es muy importante dar una señal. Los regionalistas somos regionalistas, yo vivo en regiones, siempre lo digo, y por eso creo que es muy importante también dar esa señal”, indicó.



Junto con ello, manifestó que se encuentra “preocupado especialmente por lo que le pasó al exalcalde Montoya. Creo que mi propuesta en materia de seguridad y en materia de inmigración es muy clara en esa materia, he planteado la necesidad de, obviamente, afrontar con más firmeza los problemas que hay en el país, particularmente en materia de seguridad”.



El candidato dijo que su propuesta programática en esa materia es “la más dura dentro de quienes estamos en este sector político, porque creo que lo que la gente demanda fundamentalmente es seguridad, controlar la inmigración”.



“Este nuevo tipo de delito, que hoy día sufre un exalcalde, es extremadamente grave. Entiendo por lo que he leído recién que ya lo liberaron, eso es muy importante, pero creo que es importante que todo el mundo entienda la necesidad de abordar con más firmeza el problema de la seguridad pública en nuestro país, particularmente con la inmigración irregular que generó este tipo de nuevo delito que no estábamos acostumbrados en Chile, donde ya estamos llegando a autoridades o exautoridades como un exalcalde”, añadió.



Respecto a las votaciones, el abanderado del FRVS afirmó estar “tranquilo, estoy muy contento. Creo que hemos hecho un proceso muy importante recorriendo todo el país”.