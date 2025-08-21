Mulet ve como “una represalia” decisión de Boric de sacar al ministro Valenzuela

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, manifestó su preocupación por la decisión del Presidente Gabriel Boric de remover al ahora exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, acción que calificó como una “represalia” por el hecho de que la FRVS y Acción Humanista (AH) fuesen en listas separadas para asegurar su supervivencia en el Congreso.



“La verdad es que esto me ha sorprendido”, señaló el diputado en entrevista con Radio Pauta. Aunque aseguró que es respetuoso de las atribuciones del Jefe de Estado con sus ministros, manifestó su molestia por el contexto de la renuncia.



“Yo no he hablado con el Presidente, pero, obviamente, a buen entendedor, pocas palabras. Una decisión de gobierno que tiene que ver como consecuencia, aparentemente de decisiones de los partidos que no tienen que ver con los actos de gobierno”, señaló.



El parlamentario precisó que es eso lo que le “preocupa”. “La Federación Regionalista Verde Social tomó una decisión, junto a Acción Humanista de ir en una lista distinta, ya que no se daban las condiciones para ir en otra lista. Ni más ni menos que eso, que son las actividades de los partidos políticos”, aseguró.



Agregó que genera “ruido” que “si a consecuencia de ello se toma una situación como represalia que hasta ahora no he tenido ninguna explicación”.



Manifestó Mulet que la situación “sin lugar a duda”, se presentaría como una represalia. “Los trascendidos que ha habido en La Moneda y en la prensa son claros en ese sentido”. “Me parece que no corresponde”, finalizó.