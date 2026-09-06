Mundo político despide a histórico dirigente del PS Camilo Escalona

Los restos del dirigente histórico del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona Medina, fallecido este viernes, a los 71 años, a causa de un agresivo cáncer de próstata, fueron velados desde la madrugada de este sábado en la sede del PS.

Luego fueron trasladados a la sede del Congreso Nacional, en Santiago, para una última despedida pública.

El cortejo comenzó su recorrido pasado el mediodía de este sábado desde la sede del PS, en calle París, para luego tomar Santa Rosa y llegar hasta la Alameda, donde pasó frente al Palacio de La Moneda. La comitiva continuó por Morandé, Compañía y Bandera. Para finalmente llegar a Catedral y al sector del Congreso, donde se encuentra el Salón de Honor del Senado. Este mantuvo sus puertas abiertas hasta las 20 horas.

Junto al féretro, cientos de ciudadanos y militantes acompañaron el recorrido para sumarse al homenaje del expresidente del Senado.

La última jornada de homenajes continuará este domingo 6 de septiembre, entre las 09:00 y las 13:00 horas. Posterior a esa hora se iniciará el cortejo fúnebre hacia la comuna de La Florida.

La sepultura se realizará a las 15:00 horas en el Cementerio Parque El Prado, en un acto que convocará a familiares, parlamentarios y directiva de la colectividad.

El Gobierno decretó duelo oficial para este 5 y 6 de septiembre en memoria de Escalona.