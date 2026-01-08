Home Nacional "murió pequeña puma atropellada en frutillar: sag pide precaución ..."

Murió pequeña puma atropellada en Frutillar: SAG pide precaución a conductores

El director regional del SAG Los Lagos, Francisco Briones, señaló que “se trata de un hecho lamentable, ya que el puma es una especie protegida por la Ley de Caza y cumple un rol clave en el equilibrio ecológico y la mantención de la biodiversidad. Cada ejemplar es valioso, por lo que su protección es una responsabilidad compartida”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Murió pequeña puma atropellada en Frutillar: SAG pide precaución a conductores

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Los Lagos atendió una denuncia por el atropello de un puma en el sector Tegualda, comuna de Frutillar, hecho que activó un operativo interinstitucional con apoyo de Seguridad Pública del municipio, Carabineros y Bomberos de la comuna.

El ejemplar afectado corresponde a una hembra juvenil, la cual fue evaluada en terreno por profesionales del SAG y posteriormente derivada al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad San Sebastián, en Puerto Montt. Pese a todos los esfuerzos y, producto de la gravedad de sus lesiones, el ejemplar falleció.

El director regional del SAG Los Lagos, Francisco Briones, señaló que “se trata de un hecho lamentable, ya que el puma es una especie protegida por la Ley de Caza y cumple un rol clave en el equilibrio ecológico y la mantención de la biodiversidad. Cada ejemplar es valioso, por lo que su protección es una responsabilidad compartida”.

La autoridad regional explicó que, además, este tipo de eventos se relaciona con la presencia de rutas que atraviesan corredores naturales y sectores rurales, lo que expone a la fauna silvestre a mayores riesgos, especialmente en época estival, cuando aumenta significativamente el tránsito de personas y vehículos.

“Como SAG hacemos un llamado a las y los conductores a manejar con mayor precaución, respetar las condiciones del camino y estar atentos al entorno, ya que en la región es posible el desplazamiento de fauna silvestre como puma, zorro, pudú, entre otras especies nativas”, enfatizó Briones.

“También es preciso recordar a la comunidad la importancia de dar aviso oportuno ante atropellos o avistamientos de fauna silvestre lesionada, ya sea a Carabineros de Chile o directamente al Servicio, con el fin de activar los protocolos de atención y resguardar la vida silvestre que habita en la región”, finalizó Briones.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Boric destaca resultados de la Casen 2024: “Da c...

El Mandatario sostuvo que los resultados son fruto de la “gestión y de decisiones que pusieron a las personas en el centro, de políticas públicas que protegieron a las familias en momentos económicos difíciles y que hoy permiten volver a avanzar”.

Leer mas
Viajes
Precordillera de Santiago: ¿Cómo llegar al Santuario d...

El Santuario de la Naturaleza Yerba Loca es uno de los lugares turísticos en Chile más accesibles desde Santiago, ideal para el trekking, la observación de flora y fauna andina y las escapadas de un día a la precordillera.

Leer mas
Internacional
Trump reitera que mantendrá el control de Venezuela du...

“Solo el tiempo dirá. Vamos a usar el petróleo y vamos a tomarlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”, aseguró el mandatario de EEUU en una extensa entrevista con el diario estadounidense The New York Times.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/