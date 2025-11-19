Nacho Dean, el único hombre en unir el mundo por tierra y mar, llega a Chile con un mensaje de resiliencia y liderazgo

El explorador, conferencista y escritor español Nacho Dean aterriza en Chile de la mano de Global Metrics, en el marco del próximo EtMday, para compartir las poderosas lecciones que ha extraído de una vida dedicada a la exploración y la conciencia ambiental.

Oriundo de Málaga y con estudios en publicidad y relaciones públicas, además de gestión de recursos, Dean es reconocido a nivel global por ser la primera y única persona en la historia en haber completado la doble hazaña de dar la vuelta al mundo a pie y unir los cinco continentes a nado. Su visita al país, enfocada en inspirar la superación de límites y la adaptación al cambio, se presenta como una oportunidad para conectar la épica de la aventura con la estrategia y el desarrollo personal.

La magnitud de sus logros es inigualable. Entre 2013 y 2016, Nacho Dean completó la expedición Earth Wide Walk, una travesía de 33.000 kilómetros a pie a través de 31 países y cuatro continentes, realizada en solitario y sin asistencia. Tres años después, se embarcó en la Expedición Nemo, donde unió a nado los cinco continentes, incluyendo hitos como el Estrecho de Bering y el Mar de Bismark, para documentar la contaminación y el mal estado de los océanos.

Estas expediciones sin precedentes le han permitido acumular un conocimiento único sobre cómo gestionar la incertidumbre y convertir las debilidades en fortalezas, demostrando que “el mayor reto no es físico, sino mental”.

Agenda de impacto social y liderazgo empresarial en Santiago

El inicio de su visita a Chile estará marcado por un encuentro de alto valor humano. El jueves 20 de noviembre, Nacho Dean visitará el Instituto Teletón de Santiago, a las 11 horas, para conocer la labor solidaria de la campaña como una “fuente de inspiración” para él y compartir su historia inspiradora con pacientes, familias y colaboradores.

Posteriormente, el sábado 22 de noviembre, el EtMday será el escenario de su conferencia magistral. Ante un público profesional, Nacho Dean impartirá una charla profunda sobre el liderazgo en entornos de incertidumbre y la adaptación al cambio. Usando sus expediciones como un poderoso hilo narrativo, el conferencista ofrecerá estrategias prácticas y aprendizajes sobre la gestión de equipos, la transformación personal y la toma de riesgos. Su mensaje es claro: la versatilidad, la flexibilidad y la capacidad de controlar las emociones son tan vitales en el desierto o en alta mar como lo son en la gestión corporativa y la innovación.

El explorador como activista: Sostenibilidad y liderazgo como reconocimiento global

Más allá de sus logros atléticos, Nacho Dean es un activo divulgador y naturalista, con una misión centrada en la sostenibilidad. Su labor de activismo medioambiental, que incluye la publicación de libros (Libre y Salvaje y La llamada del Océano) y la reciente expedición científica La España Azul, le ha valido importantes reconocimientos como el Premio ELLE Eco Awards 2023 y la nominación a los Premios Princesa de Asturias en la categoría de la Concordia (2015). Su presencia en Chile es una oportunidad única para obtener una perspectiva de liderazgo que conecta la perseverancia individual con la responsabilidad global.

Con más de 300 conferencias impartidas en todo el mundo, la visita de Nacho Dean a Santiago promete ser un evento de alto impacto, un testimonio en primera persona de cómo la planificación, el propósito y el compromiso son las únicas herramientas necesarias para alcanzar metas que se perciben como imposibles, inspirando a la audiencia chilena a afrontar sus propios desafíos con una mentalidad exploradora.