“No me quiero morir”: Shannen Doherty revela que su cáncer de mama se ha extendido a sus huesos

La actriz estadounidense Shannen Doherty impactó a sus seguidores al revelar que el cáncer de mama en etapa 4 que fue diagnosticado en 2015, se extendió hasta sus huesos.

La intérprete reconocida por series como Beverly Hills, 990210 y Charmed, conversó en una entrevista con People, donde habló de su situación actual.

“No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”, comenzó diciendo.

“Somos vibrantes y tenemos una visión de la vida muy diferente. Somos gente que quiere trabajar y abrazar la vida y seguir avanzando“, comentó la actriz, y afirmó: “no me quiero morir”.

Sin embargo, a pesar del diagnóstico que reveló, la actriz se mostró motivada y entusiasmada con el futuro que se acerca.

“Mi mejor recuerdo está aún por llegar. Rezo, me levanto y me acuesto dando gracias a Dios, rezando por las cosas que me importan sin pedir demasiado. Me conecta con un poder superior y con la espiritualizad. Mi fe es mi mantra”, agregó.

La actriz reveló que está preparando un podcast donde hará un profundo repaso de su carrera, sus relaciones y la enfermedad que está atravesando.