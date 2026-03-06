“No me siento tranquilo”: estos son los chats del cabo fallecido en Punta Arenas previo a su muerte

Home Nacional "“no me siento tranquilo”: estos son los chats del cab..."

El fallecimiento del militar de 27 años ocurrió tras una inmersión en una laguna durante una actividad que, según antecedentes, no estaba planificada ni autorizada. El hecho es investigado por la justicia.

Eduardo Córdova
Hugo Mena, tío del cabo segundo del Ejército Carlos Palacios Muñoz, reveló mensajes que el joven envió antes de morir durante un ejercicio militar no autorizado en Punta Arenas. En esos chats, el uniformado relataba un ambiente hostil dentro de la brigada donde se encontraba.

Actualmente, dos integrantes del Ejército se encuentran detenidos por su presunta responsabilidad en el caso. Se trata de un capitán y un sargento primero que habrían participado en el procedimiento.

La madre del cabo fallecido apuntó directamente a quienes ordenaron la actividad. “A mi hijo lo mandaron a hacer un ejercicio que no estaba planificado ni autorizado, y lo tiraron a una laguna con un clima que no era el correcto. Acá tienen que pagar por la muerte de mi hijo, esto no puede quedar impune”, señaló.

Los chats del cabo Carlos Palacios

El mismo día de su muerte, Carlos Palacios envió varios mensajes a su tío para contarle cómo estaba su estadía en Punta Arenas. En esos textos, el joven manifestó preocupación por el ambiente dentro de la brigada.

En uno de los mensajes, el cabo expresó que “no se sentía tranquilo”, dejando entrever su incomodidad con la situación que vivía en el recinto militar.

Los mensajes enviados al familiar fueron directos y describen su estado anímico en ese momento:

  • Hola, tío, ¿cómo está?
  • Estoy en Punta Arenas, vine a dar unas pruebas
  • No le comento más, porque si todo sale bien tendré buenas noticias
  • El ambiente en esta brigada no es bueno, siento como que están en mala onda por mi llegada acá. Ya dos me dijeron qué hacía aquí
  • No me siento tranquilo, algo pasa
Source Texto: La Nación
Eduardo Córdova

Eduardo Córdova
6
