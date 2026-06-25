“Nos dejaste atónitos”: Marcelo Lagos sorprende con teoría por el “doble terremoto” que afectó en Venezuela y hace advertencia

Marcelo Lagos analizó el denominado “doble terremoto” registrado en Venezuela durante las últimas horas. El geógrafo abordó las características del fenómeno y planteó una hipótesis sobre el origen de los movimientos telúricos.

Hasta ahora, las autoridades venezolanas han confirmado decenas de fallecidos. Sin embargo, existe preocupación por la posibilidad de que la cifra de víctimas continúe aumentando.

Según los antecedentes oficiales, los sismos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 grados.

¿Qué dijo Marcelo Lagos?

“Conmovido por las imágenes, pero la verdad es que no es inédito. Terremotos separados por poco tiempo son rupturas complejas, recuerden que ahí hay dos zonas de contacto importantes. Estamos hablando de la interacción de la placa Sudamericana con la placa del Caribe”, explicó el experto.

Durante su participación en “Contigo en la mañana”, Lagos profundizó en su análisis geológico del evento.

“En esa zona de contacto, particularmente en Venezuela, hay un sistema de fallas que tiene un movimiento horizontal, como la falla de San Andrés. Estos pocos segundos implican una ruptura compleja: el 7.2 es un propulsor del 7.5, pero podría ser que, si lo miramos en cámara rápida, probablemente sea un solo evento”, detalló.

La explicación llamó la atención de la periodista Andrea Arístegui, quien le consultó sobre la posibilidad de que ambos movimientos correspondieran a un mismo fenómeno sísmico.

“Me parece súper interesante eso que señalas, sobre que podría ser un solo evento. ¿Cómo se explica que empezó en una zona y terminó en otra?”, preguntó la comunicadora.

La hipótesis del geógrafo apunta a una extensa área de ruptura que podría haber involucrado ambos movimientos registrados en Venezuela.

“Aquí estamos hablando de un área que tiene un largo y que tiene un ancho, y probablemente el terremoto sobre 7 tienen áreas de ruptura que van entre los 150 kilómetros de largo por unos 20 o más de ancho, por lo tanto pueden estar solapados”, respondió Marcelo Lagos.

“Probablemente el 7.2 parte más al poniente y comienza la ruptura a propagarse hacia el Caribe”, complementó.

Más adelante, Eduardo de la Iglesia destacó el impacto de la explicación entregada por el especialista.

“Nos dejaste atónitos, es una información que debe ser corroborada, pero hemos estado todo el tiempo hablando de dos terremotos y tú nos dices que podría ser el mismo evento: un terremoto con dos pulsos que tuvo una especie de pausa y después entró con todo. ¿Es eso?”, planteó el periodista.

“Podría ser, no se puede descartar en este minuto, pero aquí lo medular es que tenemos dos eventos muy superficiales y que nos revelan la peligrosidad de las fallas activas”, sentenció el geógrafo.