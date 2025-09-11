Nueva York recuerda a sus muertos del 11S tras atentado a las Torres Gemelas

Nueva York conmemoró este jueves a las cerca de 3.000 víctimas de los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, además de las del ataque al World Trade Center de 1993, en la tradicional ceremonia donde se leen los nombres de los fallecidos y se guardan minutos de silencio, reservados a familiares y autoridades.

El Memorial del 11S, actualmente convertido en uno de los espacios más visitados de la ciudad e integrado por dos estanques en el lugar de las antiguas Torres Gemelas y un museo, permaneció cerrado al público general bajo estrictas medidas de seguridad, con un amplio despliegue policial en calles y azoteas cercanas.

Los actos comenzaron a las 8:46 de la mañana, la hora exacta en que el primer avión secuestrado impactó contra la Torre Norte del World Trade Center.

Aunque estaba prevista la asistencia del vicepresidente de EEUU, JD Vance, junto a su esposa Usha, finalmente ambos modificaron su agenda para viajar a Utah tras el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk ocurrido ayer.

El presidente Donald Trump tampoco estuvo presente, ya que participó en otro homenaje en el Pentágono, donde se estrelló uno de los aviones secuestrados, y se esperaba que acudiera más tarde a Nueva York para asistir a un partido de los Yankees.

En 2021, al cumplirse los 20 años del 11S, Trump se negó a asistir al acto institucional al que fueron invitados todos los expresidentes vivos del país, siendo el único ausente.

La representación institucional de este jueves incluyó al director del FBI, Kash Patel; la gobernadora Kathy Hochul; el alcalde Eric Adams y los exalcaldes Michael Bloomberg y Rudy Giuliani, además de los dos candidatos a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani (demócrata) y Andrew Cuomo (independiente).

Fuera del recinto, la jornada se desarrolló con normalidad, aunque numerosos turistas y curiosos se apostaron en las vallas para observar el One World Trade Center y el centro comercial Oculus, diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava.

Entre los tributos simbólicos, el Oculus proyectó dos columnas de luz natural en el suelo a las 10:30 de la mañana y, durante la noche, se encendieron dos potentes haces de luz artificial visibles desde toda la ciudad.

Miles de personas han muerto posteriormente por enfermedades derivadas de la contaminación generada por los escombros, además de las víctimas directas: tripulantes de los aviones, trabajadores de las torres, bomberos, personal de emergencias y transeúntes.

Los parques de bomberos de Nueva York también realizaron homenajes a sus miembros fallecidos, guardando un minuto de silencio a las 08:46, la hora del primer impacto.